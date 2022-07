Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus devrait lancer un autre téléphone avant la fin de l'année et bien que le nom ne soit pas encore connu avec certitude, on pense que l'appareil s'appellera soit le OnePlus 10, soit le OnePlus 10T.

Nous avons déjà vu un certain nombre de rumeurs entourant ce que nous allons appeler le OnePlus 10T, y compris une vidéo révélant l'appareil sous tous les angles, mais les derniers rapports ne donnent pas seulement quelques spécifications, mais le prix potentiel aussi.

Le OnePlus 10T a été repéré sur le site de benchmark AnTuTu par un pronostiqueur populaire sur la plateforme Weibo, Digital Chat Station. Présenté sous le numéro de modèle PGP110, le OnePlus 10T serait équipé du chipset Snapdragon 8+ Gen 1, ce que les rumeurs ont déjà suggéré.

Le OnePlus 10T est également apparu sur Amazon UK, repéré par RootMyGalaxy, avant d'être retiré. Le listing suggérait que l'appareil serait proposé dans une option de couleur Moonstone Black et commencerait à 799 £ pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le listing confirme également que le OnePlus 10T offrirait un écran AMOLED Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et serait doté d'une triple caméra arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels.

Pour l'instant, on ne sait pas quand le OnePlus 10T arrivera, mais si l'on se fie à la tradition, ce ne sera peut-être pas avant octobre.

Écrit par Britta O'Boyle.