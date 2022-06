La vidéo de rendu du OnePlus 10T montre le design sous tous les angles.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il a été difficile de suivre tous les téléphones annoncés par OnePlus ces derniers temps, et les rumeurs suggèrent qu'un autre sera révélé avant la fin de l'année sous la forme du OnePlus 10T.

Nous avons déjà vu quelques fuites concernant le OnePlus 10T, mais la plus récente montre le OnePlus 10T sous tous les angles dans une vidéo publiée par SmartPrix en association avec OnLeaks.

La vidéo a été créée à partir d'images en direct d'une unité de pré-production, il a été affirmé, et le design correspond à ce qui a été suggéré précédemment.

Suivant un look similaire au OnePlus 10 Pro, le OnePlus 10T a un boîtier de caméra carré proéminent en haut à gauche de l'arrière, se fondant dans le cadre au bord de l'appareil. Le flash semble avoir changé de position par rapport au OnePlus 10 Pro et il ne semble pas y avoir de curseur d'alerte non plus - une fonctionnalité qui a toujours été sur les téléphones phares de OnePlus.

Il est dit que le OnePlus 10T aura un cadre en plastique avec un arrière en verre et viendra en deux couleurs. Il est également dit que le OnePlus 10T aura un écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

D'autres caractéristiques sont dites inclure le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, une batterie de 4800mAh avec une charge rapide de 150W et une triple caméra arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 16 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Pour l'instant, il n'y a pas d'indication sur la date de lancement du OnePlus 10T, bien qu'il soit probable que ce soit autour du mois d'octobre si la tradition veut dire quelque chose.

Écrit par Britta O'Boyle.