Une fuite révèle que le OnePlus 10/10T sera plus performant que le OnePlus 10 Pro.

(Pocket-lint) - Un téléphone qui pourrait être soit le OnePlus 10 régulier soit le OnePlus 10T a fait l'objet d'une fuite, révélant le design et la fiche technique de l'appareil. Et il pourrait bien battre le 10 Pro à plusieurs égards.

Selon la fuite, le OnePlus 10/10T sera doté de la recharge ultra-rapide de 150W annoncée par la société plus tôt dans l'année. Il serait également équipé du processeur Snapdragon 8+ Gen 1 mis à jour.

Si cela s'avère exact, cela signifierait que non seulement le téléphone sera plus puissant que le OnePlus 10 Pro existant, mais qu'il se chargera également beaucoup plus rapidement.

Cette charge rapide de 150W verra une batterie passer de vide à moitié pleine en seulement cinq minutes, et compléter une charge complète en moins de 20. Jusqu'à présent, OnePlus n'a déployé cette charge que sur le OnePlus Ace et le OnePlus 10R qui ne sont disponibles qu'en Chine et en Inde respectivement.

La rumeur suggère que l'on s'attendait auparavant à ce que le téléphone soit lancé avec le processeur MediaTek Dimensity 9000, mais qu'il sera plutôt équipé du plus puissant chipset Snapdragon de Qualcomm.

En ce qui concerne le design, le rendu divulgué par @HeyItsYogesh et OnSiteGo montre un téléphone qui poursuit la tendance à présenter une grande unité rectangulaire à l'arrière avec plusieurs objectifs de caméra.

Cette fois, cependant, il semble que cette unité s'étende sur tout l'arrière du téléphone, et comporte également l'étiquette Hasselblad bien visible.

Sinon, il ressemble beaucoup à n'importe quel autre smartphone et - malheureusement pour les fans de OnePlus là-bas - pas de commutateur coulissant d'alerte. Contrairement au Pro, il ne devrait pas être équipé de la recharge sans fil.

Les autres spécifications comprennent une batterie de 4800mAh et un système de triple caméra composé du capteur primaire de 50 mégapixels, d'un ultra-large de 16 mégapixels et d'un macro de 2 mégapixels. À l'avant, on trouve un écran de 6,7 pouces de résolution fullHD+ avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz.

En termes de prix, il devrait se situer quelque part entre le OnePlus 10R et le OnePlus 10 Pro, et devrait être lancé à un moment donné en juillet.

