Un OnePlus Nord N20 SE est apparemment en train de nous parvenir

(Pocket-lint) - Même si le Nord 2T et le CE 2 Lite n'ont été lancés que récemment, un autre combiné OnePlus Nord serait en préparation.

Un appareil portant le numéro de modèle CPH2469 a été repéré sur le site Web de la FCC (Federal Communications Commission) pas plus tard que la semaine dernière, et maintenant nous avons peut-être aussi un nom. Un listing séparé a été trouvé sur le site de certification TDRA qui révèle tout.

L'Autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique des Émirats arabes unis répertorie le même numéro de modèle, mais avec le " nom de commercialisation " OnePlus Nord N20 SE également.

On pense (selon MySmartPrice) que l'appareil lui-même sera un Oppo A57 4G rebaptisé. C'est un téléphone largement bon marché qui a également été lancé dans certaines régions récemment.

Il fonctionne avec un processeur MediaTek MT6765G et possède un écran LCD IPS de 6,56 pouces (720 x 1612).

Il y a 3 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible, avec un appareil photo à double objectif (13 mégapixels, 2 mégapixels) à l'arrière.

Il dispose également d'un capteur selfie de 8 mégapixels et coûte moins de 150 € (128 £).

Nous ne sommes pas entièrement sûrs de l'endroit où OnePlus prévoit de commercialiser le téléphone, mais comme les deux annonces repérées jusqu'à présent ont été sur les sites des régulateurs des communications aux États-Unis et aux Émirats arabes unis, vous pouvez supposer sans risque qu'il sera disponible dans ces deux pays au moins.

Nous vous en dirons plus dès que nous en aurons,

Écrit par Rik Henderson.