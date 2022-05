Voici à quoi ressemble officiellement le OnePlus Nord 2T 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans le cadre de sa stratégie d'alimentation au goutte à goutte, OnePlus a officiellement révélé le design du OnePlus Nord 2T 5G, qui sera lancé intégralement le 19 mai, aux côtés du OnePlus Nord CE Lite et du OnePlus Nord Buds.

La société chinoise a publié un billet de blog discutant du design du OnePlus 2T 5G, tout en révélant un certain nombre d'images montrant le combiné. Le OnePlus Nord 2T 5G est confirmé comme étant disponible en deux couleurs - Jade Fog et Gray Shadow.

Le design officiel ne sera pas une surprise pour ceux qui ont suivi les fuites. Il y a un boîtier de caméra proéminent dans le coin supérieur gauche, avec des biseaux argentés entourant les lentilles et le boîtier. Il y a également une protection en Corning Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière du combiné.

OnePlus n'a pas révélé plus de détails sur le OnePlus Nord 2T 5G dans le billet de blog, bien qu'un rapport de WinFuture(via GizmoChina) publié avant le billet de OnePlus a offert plus d'images et de détails de spécifications.

Il est dit que le OnePlus Nord 2T sera livré avec un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il aura apparemment un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, une caméra frontale de 32 mégapixels et une triple caméra arrière composée d'une caméra principale de 50 mégapixels avec OIS, d'un capteur ultra-large de 8 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés et d'un objectif monochrome de 2 mégapixels.

Le chipset MediaTek Dimensity 1300 alimentera le OnePlus Nord 2T et il y aura apparemment une batterie de 4500mAh sous le capot qui prend en charge la charge rapide de 80W. Le OnePlus Nord 2T sera annoncé le 19 mai. Les rumeurs affirment qu'il coûtera 399 €.

Écrit par Britta O'Boyle.