Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a dévoilé les derniers appareils de sa famille de produits Nord, notamment le Nord 2T, le Nord CE 2 Lite et le premier non-téléphone sous le nom de Nord : Nord Buds.

Le Nord 2T remplace le Nord 2 en haut de la pile, tandis que le Nord CE 2 Lite est le téléphone le plus abordable de la gamme.

En ce qui concerne les caractéristiques et les spécifications, il n'y a pas grand-chose de différent dans le Nord 2T par rapport au Nord 2. Il n'est pas identique, mais les améliorations sont assez minimes. Par exemple, alors que le Nord 2 avait le processeur Dimensity 1200, le Nord 2T a le MediaTek Dimensity 1300.

Le Nord 2T a également amélioré la vitesse de charge, passant d'une charge rapide de 65W à la même SuperVOOC de 80W que l'on trouve dans le OnePlus 10 Pro haut de gamme. Cela signifie une charge à 100 % pour sa batterie de 4500mAh en 27 minutes.

Sinon, c'est pratiquement la même chose. Il y a le même écran AMOLED full HD de 6,43 pouces avec un rafraîchissement de 90 Hz et la prise en charge de HDR10+.

Il a même le même trio de caméras, bien que cette fois, ils ont été logés dans une unité assez grande avec deux cercles massifs qui dominent l'unité de caméra sans raison apparente. Ce trio est composé d'un capteur primaire de 50 mégapixels, d'un capteur ultra-large de 8 mégapixels et d'un capteur monochrome de 2 mégapixels.

Il sera disponible en deux couleurs : Jade Fog (un vert pâle et doux) et Grey Shadow (noir), et se déclinera en deux variantes : 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go.

squirrel_widget_12852527

Quant au Nord CE 2 Lite, c'est le Nord le plus abordable à ce jour. Il est doté d'un écran LCD 120Hz avec une résolution full HD.

Il est alimenté par le processeur Snapdragon 695, est doté d'un support 5G et d'une mémoire vive/stockage de 6 Go/128 Go. Il dispose également d'un port audio de 3,5 mm et d'un emplacement pour carte microSD pour l'extension.

Il dispose d'un système de triple caméra, mais une seule d'entre elles mérite sa place à l'arrière : le capteur primaire de 64 mégapixels. Il est rejoint par deux caméras de 2 mégapixels, l'une pour la profondeur, l'autre pour la macro.

Les deux téléphones seront disponibles à l'achat à partir du 24 mai, le prix du Nord 2T étant fixé à 369 £ au Royaume-Uni pour la variante de stockage de base. Le prix du Nord CE 2 Lite sera de 279 £.

squirrel_widget_6793971

Meilleures offres de téléphonie Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia et plus Par Chris Hall · 19 Peut 2022

Les Nord Buds rejoignent la famille en tant que premier produit hors téléphone, et avec un prix fixé à seulement 49 £, ils deviendront une sorte d'achat impulsif.

Il s'agit de véritables écouteurs sans fil dotés de grands haut-parleurs de 12,4 mm recouverts de titane et prenant en charge Dolby Atmos.

La norme IP55 les protège contre les éclaboussures, et les écouteurs peuvent fonctionner pendant 7 heures avant de devoir être replacés dans le boîtier de charge. En tout, l'étui et les écouteurs vous offrent jusqu'à 30 heures d'écoute de musique.

Comme les téléphones, ils seront disponibles à partir du 24 mai.

Écrit par Cam Bunton.