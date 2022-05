OnePlus Nord 2T confirmé pour fonctionner sur MediaTek Dimensity 1300

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus lancera le téléphone OnePlus Nord 2T 5G le jeudi 19 mai 2022, aux côtés des versions mondiales du Nord CE 2 Lite et des Nords Buds.

Cependant, à la manière typique de OnePlus, l'entreprise diffuse au compte-gouttes des informations sur le futur combiné.

La dernière révélation officielle est qu'il fonctionnera avec le processeur MediaTek Dimensity 1300, qui est plus économe en énergie et offre une meilleure connectivité et de meilleures performances thermiques que son prédécesseur (tel qu'on le trouve sur le OnePlus Nord 2).

Peu d'autres détails ont été révélés pour l'instant, bien que le fabricant ne manquerait pas de nous donner quelques pépites supplémentaires dans les jours à venir.

En attendant, vous pouvez jeter un œil à la vidéo d'unboxing du téléphone qui a fuité en ligne la semaine dernière. Plusieurs photos officielles de celui-ci ont également fuité ces derniers temps.

Le OnePlus Nord 2T serait également doté d'une batterie de 4 500 mAh prenant en charge la charge rapide Supervooc de 80 W, de 8 Go/12 Go de RAM et d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Il sera entièrement dévoilé lors de l'événement livestream de la société intitulé "The Speed Games". Le coup d'envoi sera donné à 15 heures BST jeudi prochain et nous espérons que les prix seront également révélés. Vous pouvez le regarder ici même.

Écrit par Rik Henderson.