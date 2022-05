OnePlus confirme le lancement du OnePlus Nord 2T

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a confirmé qu'il organisera un événement de lancement pour le marché européen, au cours duquel il annoncera un certain nombre de nouveaux produits.

Il n'y a pas de secret ici : OnePlus a confirmé qu'elle annoncerait le OnePlus Nord 2T 5G, le OnePlus Nord 2 Lite 5G et le OnePlus Nord Buds.

Les deux derniers produits sont déjà connus : ils ont été annoncés lors du lancement de More Power to You en Inde en avril, mais le Nord 2T n'a pas encore été annoncé - à part les nombreuses fuites.

Le Nord 2T 5G semble faire suite au Nord 2, que nous avons trouvé être un excellent téléphone de milieu de gamme lors de son lancement en 2021.

Le nouvel appareil semble être une mise à jour rapide, mais avec un design inhabituel dans la disposition des caméras. Alors qu'il y a deux cercles noirs à l'arrière, poursuivant un design qui a commencé avec le OnePlus 9 Pro, le cercle inférieur semble avoir des lentilles placées de manière assez aléatoire à l'intérieur, comme révélé dans un premier déballage.

Ailleurs, le OnePlus a confirmé que le Nord 2T aura une charge SuperVOOC de 80W, tandis que nous nous attendons également à voir le MediaTek Dimensity 1300, comme révélé dans les fuites. Nous nous attendons également à un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le dévoilement officiel de ces nouveaux appareils pour l'Europe aura lieu le 19 mai et nous avons un guide complet sur la façon de regarder l'action ici.

Écrit par Chris Hall.