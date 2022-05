Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous en savions déjà beaucoup sur le OnePlus Nord 2T grâce à diverses fuites et rumeurs, mais il n'a toujours pas eu de lancement officiel.

Malgré cela, un YouTuber appelé Sahil Karoul a réussi à mettre la main sur l'appareil non commercialisé, et a publié une critique complète avant le lancement.

Le téléphone est présenté dans la couleur Shadow et dispose d'un ensemble de caméras très inhabituel. Pour une raison ou une autre, OnePlus a inclus des rebords circulaires massifs autour des lentilles, c'est un look unique, c'est certain.

Nous n'avons pas été surpris de voir que le Nord 2T dispose d'un chipset MediaTek Dimensity 1300 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Bien que nous nous attendions à ce que d'autres configurations soient disponibles à l'avenir.

Le téléphone prend en charge le chargement rapide SuperVooc 80W d'Oppo et fonctionne sous Android 12 avec OxgenOS 12 par-dessus.

Pour les caméras, nous obtenons une principale de 50MP, complétée par un ultra-large de 8MP et un capteur monochrome de 2MP. L'appareil photo selfie est un 32MP hole-punch design.

Les tests montrent que le téléphone obtient un score décent de 622 964 points dans le benchmark AnTuTu et 719 single-core / 2 760 multi-core dans Geekbench.

Donc, avec très peu de choses laissées à l'imagination, il reste à voir quand OnePlus ira effectivement de l'avant et annoncera le Nord 2T, nous ne pouvons pas imaginer que cela prenne trop de temps. Et si le réseau de caméras à l'aspect bizarre ne vous dérange pas, il s'annonce comme une excellente option.

Écrit par Luke Baker.