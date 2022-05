Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les jours où l'on était surpris par le lancement d'un téléphone sont loin derrière nous, grâce à la pléthore de fuites et de rumeurs à l'avance. Et si les entreprises souhaitent garder le secret jusqu'à la grande révélation, cela ne semble plus possible.

Cette tâche est rendue encore plus difficile lorsqu'un partenaire commercial met en ligne une page de magasin avant le lancement, comme AliExpress l'a fait pour le prochain OnePlus Nord 2T.

Le site qui importe des produits chinois en Europe et au Royaume-Uni a mis le OnePlus Nord 2T en vente, et la page de la boutique révèle le design du téléphone et toutes les spécifications importantes. On y trouve même quelques rendus officiels du produit. (Nous incluons une capture d'écran de la page au bas de cet article, au cas où AliExpress déciderait de retirer la page. )

Du point de vue du design, la forme et l'aspect général du téléphone sont similaires à ceux de l'actuel Nord 2, la principale différence étant les cercles proéminents de l'appareil photo. Les deux cercles de l'appareil photo sont beaucoup plus grands, mais la disposition des objectifs est inhabituelle.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021 : Certaines offres sont toujours en cours Par Maggie Tillman · 6 Peut 2022

Le cercle supérieur comporte un grand objectif - que nous supposons être l'appareil photo primaire de 50 mégapixels - mais le module inférieur semble comporter deux objectifs plus petits, dont le plus petit semble vraiment très petit.

Si la liste des spécifications est exacte, nous supposons que le plus petit est le capteur noir et blanc de 2 mégapixels pour capturer les détails légers, tandis que l'autre est le capteur ultra-large de 8 mégapixels.

Grâce aux précédentes fuites, cependant, aucune des spécifications énumérées ne sont une surprise. Elles correspondent à peu près à ce que les premières rumeurs annonçaient.

Il sera donc alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 1300 - une mise à niveau par rapport au 1200 du Nord 2 - ainsi que par une batterie de 4500mAh avec une charge filaire rapide SuperVOOC de 80W.

Le listing révèle également la combinaison attendue de 8GB/128GB de RAM et de stockage, qui devrait être la plus basse des deux configurations. Il semble également qu'il sera disponible en deux couleurs : gris et vert.

Une chose qui est susceptible de changer pour le lancement officiel est le prix. Le Nord 2 coûtant 399 £ au Royaume-Uni, nous nous attendons à ce que le Nord 2T soit dans la même fourchette, sans dépasser 550 £.

Écrit par Cam Bunton.