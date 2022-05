Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, OnePlus serait à quelques mois du lancement d'un modèle de téléphone "Ultra" doté de meilleures caméras. Il semblerait que le OnePlus 10 Ultra soit actuellement en phase de test et qu'il soit équipé d'un processeur Snapdragon non encore commercialisé.

Ce chipset - appelé Snapdragon 8 Gen 1+ - sera probablement une version plus puissante du processeur phare actuel, le Snapdragon 8 Gen 1. Il est également suggéré que le téléphone sera également doté d'un système de caméra amélioré par rapport au 10 Pro.

L'information provient d'une source de rumeurs fréquentes, @heyitsyogesh sur Twitter, qui répond plus loin dans le fil de discussion que le téléphone sera lancé en août/septembre. Si cette information est exacte, cela signifie qu'il est possible que la série OnePlus 10 comprenne jusqu'à quatre modèles d'ici la fin de l'année.

Ainsi, le fleuron OnePlus Ultra entre en phase de test, l'accent est mis sur les appareils photo et le SD 8 Gen 1+



OnePlus 10 - D9000/SD 8 Gen 1 (selon le marché)



D8000 et SD888 dans plus de téléphones de milieu de gamme comme la série Nord



7 Gen 1 téléphone en cours de planification.



Calendrier et produits compliqués dans l'ensemble - Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 3 mai 2022

Avec le OnePlus 10 Pro et le OnePlus 10R déjà annoncés, un OnePlus 10 ordinaire annoncé pour bientôt et un OnePlus 10 Ultra selon la rumeur, cela en ferait la plus grande gamme de séries numérotées jusqu'à présent dans l'histoire de OnePlus.

Ce n'est pas vraiment une surprise ; 2021 était un signe des choses à venir pour OnePlus. Devenue officiellement une sous-marque d'Oppo, elle a commencé à agir comme sa société mère, en proposant plusieurs modèles de téléphones à des prix variables.

Qui plus est, certains modèles n'étaient disponibles qu'en Inde, d'autres qu'aux États-Unis, d'autres encore qu'en Europe. Son approche du lancement des téléphones est devenue beaucoup plus fragmentée.

Pour 2022, cette philosophie semble être poussée plus loin, avec encore plus de variété dans les modèles, les prix et les spécifications, et certains d'entre eux ne sont disponibles que dans des régions spécifiques.

Garder le contrôle sur ce que OnePlus offre va devenir beaucoup plus confus au fil du temps. L'époque où un seul téléphone était lancé à la fois est un lointain souvenir qui s'estompe rapidement.

Écrit par Cam Bunton.