Le OnePlus Nord 2T passe la certification, lancement prochain ?

(Pocket-lint) - La rumeur veut que OnePlus prépare une suite à son modèle phare Nord, et la dernière fuite suggère qu'il y a au moins une part de vérité dans les rumeurs précédentes. Le Nord 2T 5G a été repéré sur le site de certification NBTC.

Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de la commission de certification de la Thaïlande, qui est souvent à l'origine de fuites, tout comme la FCC aux États-Unis et la TENAA en Chine.

Bien que le fabricant lui-même reste très discret, le fait que le téléphone passe par la certification est généralement un indicateur très fort de son lancement prochain.

Dans combien de temps exactement reste une inconnue, cependant, et tandis que la fuite de la NBTC est un bon signe que c'est imminent, il n'y a aucune information pour confirmer si l'une des spécifications précédentes mentionnées sont exactes.

La première fois que nous avons entendu parler du Nord 2T, il a été dit que OnePlus lancerait ce téléphone avec un processeur MediaTek Dimensity 1300 plus puissant (contre le 1200-AI du Nord 2).

Il est également affirmé que le Nord 2T disposera d'une charge rapide de 80W, d'une batterie de 4500mAh et d'un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90hz. Il est également prévu qu'il existe des variantes de 8GB/128GB et 12GB/256GB et qu'il soit livré avec le système OxygenOS 12 basé sur Android 12.

Indépendamment des spécifications, le Nord 2 obtenant une mise à jour " T " serait la confirmation que cette ligne de téléphones est rapidement devenue l'une des plus importantes de l'entreprise.

Au cours des années précédentes - lorsque la série phare était sa seule gamme de téléphones - ce sont ces derniers qui ont reçu le traitement de spec-boost quelques mois après le lancement. Et maintenant que les modèles Nord sont devenus ses appareils les plus vendus, il est logique de les maintenir à jour avec les performances les plus rapides et les meilleures spécifications disponibles dans ce segment de marché.

Écrit par Cam Bunton.