Conseils et astuces du OnePlus 10 Pro : 14 fonctionnalités utiles à essayer

(Pocket-lint) - Avec chaque nouveau téléphone OnePlus vient une nouvelle version du logiciel basé sur Android. Pour le OnePlus 10 Pro, c'est particulièrement vrai puisqu'il a adopté ce qui est - essentiellement - une version retouchée de ColorOS d'Oppo.

Que vous souhaitiez savoir comment utiliser la fonction de RAM virtuelle, comment utiliser des gestes pratiques pour prendre une capture d'écran, ou utiliser le mode à une main d'Android 12, il y a beaucoup à découvrir ici.

Découvrez certaines des fonctionnalités les plus utiles dans notre vidéo ci-dessous ou continuez à faire défiler pour le guide écrit :

Si votre téléphone est lent, ou si vous aimez les chiffres, il existe un moyen d'afficher la quantité de RAM que vous utilisez à tout moment dans la vue des applications récentes. Ouvrez vos paramètres d'accueil en appuyant longuement sur le fond d'écran et en appuyant sur le bouton "Plus", faites défiler jusqu'à "Gestionnaire des tâches récentes" et activez l'interrupteur à côté de "Afficher la RAM/les informations sur la mémoire pour les tâches récentes".

Maintenant, lorsque vous ouvrez la vue des tâches récentes, vous verrez une statistique d'utilisation de la RAM en bas de l'écran.

Si vous avez besoin de plus de RAM, vous pouvez utiliser une partie du stockage du téléphone comme RAM virtuelle. En fait, le téléphone a déjà activé cette fonction par défaut et ajoute 3 Go. Mais vous pouvez l'étendre davantage, jusqu'à 7 Go supplémentaires. Pour ce faire, allez dans Paramètres > À propos de l'appareil, puis appuyez sur " RAM ". Vous verrez alors un curseur à l'écran qui vous permettra d'ajouter 5 ou 7 Go supplémentaires. Choisissez la quantité de mémoire supplémentaire que vous souhaitez.

Ces dernières années, il semble que l'action par défaut, lorsque vous appuyez sur la touche veille/réveil sur le côté et la maintenez enfoncée, consiste à lancer un assistant quelconque plutôt que de faire apparaître les options d'extinction et de redémarrage. Cependant, vous pouvez changer cela. Allez dans Paramètres > Paramètres système > Bouton d'alimentation. Appuyez ensuite sur " appuyer et maintenir le bouton d'alimentation " et choisissez " menu d'alimentation " dans la liste.

Souvent, je trouve que lorsque nous sommes en attente au téléphone, nous mettons par défaut le téléphone sur haut-parleur, puis nous attendons que quelqu'un réponde, et à ce moment-là, nous voulons passer à l'écouteur et porter le téléphone à l'oreille.

Avec un téléphone OnePlus, vous pouvez activer une fonction qui effectue ce changement automatiquement lorsque vous portez le téléphone à votre oreille. Allez dans Paramètres > Paramètres système > Gestes et mouvements. Activez l'interrupteur situé à côté de "Passage automatique au récepteur". Maintenant, chaque fois que vous prenez le téléphone avec le haut-parleur activé, il basculera automatiquement lorsqu'il sera à côté de votre oreille.

Il s'agit de l'une de nos fonctions préférées : la possibilité de faire une capture d'écran avec trois doigts sur l'écran, plutôt que d'avoir à manipuler la combinaison de boutons. Il suffit d'utiliser trois doigts et de glisser l'écran vers le bas pour faire une capture d'écran. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que la fonction est activée en allant dans Paramètres > Paramètres système > Gestes et motions > puis activez l'option "Balayer vers le bas avec trois doigts pour prendre une capture d'écran".

Il s'agit de la possibilité de faire glisser l'écran vers le bas pour faire apparaître des éléments difficiles à atteindre (comme les boutons, les champs de recherche, etc.). Allez dans Réglages > Paramètres système > Mode à une main et activez-la. Désormais, lorsque vous faites glisser l'écran vers le bas, la moitié supérieure de l'interface s'affiche pour vous permettre d'accéder plus facilement aux éléments difficiles à atteindre sans avoir à vous étirer ou à utiliser vos deux mains.

Dans le même ordre d'idées que le mode à une main, vous pouvez effectuer ce que l'on appelle une icône déroulante sur votre écran d'accueil pour accéder rapidement à une application que vous souhaitez lancer. Allez dans Réglages > Écran d'accueil et écran de verrouillage et choisissez maintenant "Geste d'abaissement de l'icône". Activez-le.

Retournez maintenant sur votre écran d'accueil, puis faites glisser vers le haut depuis le coin gauche ou droit et vous verrez toutes vos icônes s'écraser dans ce coin. Gardez votre pouce sur l'écran et lâchez-le lorsque vous arrivez à l'application ou au dossier que vous voulez ouvrir.

Par défaut, lorsque vous avez des notifications en attente, le logiciel OnePlus affiche un petit nombre dans la barre d'état en haut de l'écran. Si vous préférez voir des icônes - afin de savoir quelles applications ont des alertes en attente d'attention - vous pouvez passer à celles-ci à la place. Il suffit d'aller dans Paramètres > Barre de notification et d'état, puis de choisir "Barre d'état". Sur l'écran suivant, l'option supérieure est "Icônes de notification". Choisissez-la, puis sélectionnez les icônes dans le menu contextuel.

Pendant des années, lorsque vous choisissiez un son de notification, la seule véritable option était d'avoir le même son d'alerte pour chaque notification. Mais avec l'option mélodie, vous pouvez faire en sorte que lorsque plusieurs notifications se succèdent rapidement, le son crée une mélodie, plutôt que de jouer le même son pour chacune d'entre elles. C'est une fonctionnalité introduite par Oppo dans ColorOS 11 et maintenant elle est disponible dans OxygenOS 12 aussi.

Il suffit d'aller dans Paramètres > Son et vibration et de faire défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez " Son de notification ". En haut, vous verrez Melody, ainsi que quatre boîtes de couleur, chacune représentant un son d'instrument différent. Choisissez celui dont vous aimez le son, et votre fonction Mélodie sera activée.

L'une des nouvelles fonctionnalités introduites dans Android 12 était la possibilité de désactiver rapidement le microphone et l'appareil photo à partir de votre ombre de paramètres rapides. Avec le logiciel de OnePlus, ces bascules ne sont pas dans la feuille par défaut, mais vous pouvez les ajouter.

Faites tomber vos paramètres rapides comme d'habitude, puis appuyez sur le petit crayon pour modifier. Dans ce premier écran, vous verrez une bascule pour l'accès au micro et une autre pour l'accès à la caméra. Il suffit de les faire glisser et de les déposer dans la feuille où vous voulez qu'ils soient. Maintenant, lorsque vous les déposez, vous pouvez facilement toucher pour bloquer l'accès à votre caméra ou à votre microphone.

Dans la dernière version d'OxygenOS, OnePlus a introduit une fonctionnalité pour vous aider à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Allez dans les paramètres et trouvez 'Fonctions spéciales', choisissez maintenant 'Équilibre vie professionnelle/vie privée'. Appuyez sur 'Configurer le mode travail' et sur l'écran suivant, vous pouvez déterminer les heures auxquelles il est activé automatiquement et les jours. Par défaut, le mode de travail est défini de 9 h à 18 h les jours de semaine. Vous pouvez modifier ce réglage si vous le souhaitez, ou si vous préférez que le mode soit basé sur le lieu, vous pouvez choisir de le baser sur le moment où vous vous connectez au Wi-Fi de votre bureau ou sur le lieu de votre travail.

Vous pouvez ensuite choisir les comptes Gmail professionnels et, en dessous, les applications professionnelles pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications pendant votre journée de travail.

Il en va de même pour le "mode vie", que vous pouvez paramétrer en fonction de l'heure, du lieu ou de la connexion Wi-Fi. Vous pouvez alors vous assurer que vous ne recevez que des notifications provenant d'applications et de comptes personnels, et que les comptes professionnels n'apparaissent pas. C'est assez pratique.

Le dernier téléphone de OnePlus se charge très rapidement, mais si vous êtes un chargeur de nuit, vous n'avez probablement pas besoin de vous charger rapidement tout le temps. Vous pouvez augmenter la longévité de votre batterie en activant la fonction de charge optimisée. Cette fonction permet de charger rapidement les premiers 80 % de la batterie pendant la nuit, puis d'attendre juste avant votre réveil (ou l'heure de votre alarme matinale) pour remplir les derniers 20 %.

Cette fonction devrait être activée par défaut, mais si elle ne l'est pas, vous pouvez l'activer. Allez dans Réglages > Batterie > Paramètres avancés, puis activez le bouton "Chargement nocturne optimisé".

Il s'agit d'une fonctionnalité classique de OnePlus et, si vous avez déjà eu un téléphone OnePlus, il est probable que vous la connaissiez déjà. Mais si vous vous rendez dans l'application calculatrice préinstallée et tapez " 1 + = ", vous verrez un œuf de Pâques apparaître à l'écran.

Cette fonctionnalité n'est pas nouvelle non plus, mais la méthode pour y accéder est légèrement différente de la précédente. Vous pouvez choisir une couleur d'accent personnalisée pour l'interface utilisateur. Il suffit d'aller dans Paramètres > Personnalisations et de sélectionner " Couleurs ". Vous verrez une roue des couleurs dans le coin inférieur droit. Appuyez dessus, puis déplacez la roue jusqu'à ce que vous trouviez la couleur exacte que vous voulez. Cette couleur apparaîtra alors comme l'accent dans plusieurs couches de l'interface, comme l'ombre de vos paramètres rapides.

