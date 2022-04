Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a officiellement lancé son dernier téléphone phare - le OnePlus 10R 5G - après des mois de teasing et de rumeurs.

Le téléphone est alimenté par le chipset Mediatek Dimensity 8100 Max et prend en charge la recharge ultra-rapide Supervooc 150W - quelque chose que l'on trouve également sur le compagnon stable de la marque, le Realme GT Neo 3.

Le !0R est également doté d'un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence tactile de 70 Hz.

Un système à trois caméras se trouve à l'arrière, avec le capteur Sony IMX766 OIS de 50 mégapixels utilisé pour la caméra principale, plus un ultra-large de 8 mégapixels, et une macro de 2 mégapixels.

La caméra frontale de 16 mégapixels est cachée derrière une découpe en forme de trou au centre de l'écran. Un capteur d'empreintes digitales situé sous l'écran se trouve également à l'avant.

En termes de design, le OnePlus 10R 5G est quelque peu différent des autres appareils de la marque. Il a un arrière gravé au laser, avec des bords droits et un entourage presque semblable à celui d'un iPhone.

Le prix et la disponibilité ont été annoncés pour sa sortie en Inde. Il commencera à 38 999 roupies (environ 410 £) et sera disponible en vente libre à partir du 4 mai 2022.

Nous attendons toujours les détails pour les autres régions, bien qu'il pourrait être lancé sous le nom de OnePlus Ace ailleurs.

OnePlus a également annoncé le OnePlus Nord CE 2 Lite et le OnePlus Nord Buds aux côtés de ce téléphone, lors de son flux de lancement More Power for You. Vous pouvez consulter l'intégralité de la présentation dans notre rubrique comment regarder ici.

Écrit par Rik Henderson.