OnePlus Nord CE 2 Lite est un nouveau téléphone économique de OnePlus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a suivi l'annonce de son nouveau 10R haut de gamme en dévoilant également une nouvelle option budgétaire, le Nord CE 2 Lite. Le téléphone a le Qualcomm Snapdragon 695 au cœur pour la connectivité 5G et ce qui pourrait être une puissance solide.

Le téléphone devrait offrir une bonne autonomie, avec plus de 21 heures de streaming vidéo selon OnePlus grâce à une batterie de 5 000 mAh, plus importante que celle de la plupart des téléphones aujourd'hui. La charge rapide de 33W signifie qu'il peut atteindre une charge de 50% en 30 minutes.

Il fonctionnera sous Oxygen OS 12.1, avec un grand nombre de modes de jeu pour aider ceux qui aiment jouer en déplacement. Il est aidé par un écran LCD 120 Hz de 6,95 pouces, une option assez importante.

Le taux de réponse tactile est encore plus élevé, à 240 Hz, et devrait donc être agréable et réactif. OnePlus dit qu'il est allé avec LCD au lieu de OLED pour économiser sur la consommation de la batterie, bien que le maintien d'un prix bas aura également été un facteur, clairement.

L'appareil photo comprend une caméra principale de 64 Mpx, un capteur de profondeur de 2 Mpx et un objectif macro de 4 Mpx, pour vous donner quelques options lors de vos prises de vue, bien qu'il n'y ait pas de capacité ultra-large. L'appareil photo selfie de type "holepunch" est de 16 Mpx.

OnePlus affirme que le téléphone bénéficiera de deux mises à jour complètes de la version d'Android et de trois ans de support de sécurité au minimum, en guise de garantie pour l'avenir.

Le téléphone sera lancé en Inde à partir de ₹19,999 (environ 210 £ ou 260 $) le 30 avril.

Meilleures offres de téléphonie Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia et plus Par Chris Hall · 28 Avril 2022

squirrel_widget_6793971

Écrit par Max Freeman-Mills.