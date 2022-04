Il y a un autre téléphone OnePlus mystérieux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Suivre ce qui ressemble à une éclosion sans fin de téléphones OnePlus n'est pas une mince affaire en ce moment. La société a annoncé le OnePlus Ace en Chine récemment, avec le OnePlus 10R et le OnePlus Nord CE 2 Lite qui devraient être révélés en Inde dans les prochains jours, mais ce n'est pas tout de la part de la société.

Un OnePlus 10 standard a également fait l'objet de rumeurs, ainsi qu'un OnePlus 10 Ultra et maintenant il semble qu'un appareil OnePlus sans nom a été repéré sur le site Web de la TENAA, présentant un design de caméra arrière similaire au OnePlus 10 Pro.

L'appareil OnePlus a un numéro de modèle de PGZ110 et tandis que son nom commercial est encore un mystère, des images de l'appareil ainsi que certaines spécifications clés ont été révélées sur le listing.

L'appareil est présenté dans une option de couleur grise et il a un boîtier de caméra arrière qui semble similaire à la conception du OnePlus 10 Pro. Il est censé mesurer 164,3 × 75,8 × 8,7 mm et peser 205 g, et il offrira apparemment un écran LCD LTPS Full HD+ de 6,59 pouces. Bien que le chipset ne soit pas détaillé sur le listing, il est dit qu'il sera proposé en options de RAM de 8 Go et 12 Go, avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go.

La capacité de la batterie serait de 4890mAh et elle prendrait en charge la recharge rapide, bien que les détails de celle-ci n'aient pas été révélés. Une triple caméra est revendiquée pour l'arrière, composée d'un capteur principal de 64 mégapixels, soutenu par un capteur de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels, tandis que l'avant offrirait un capteur de 16 mégapixels.

Les derniers détails suggèrent qu'il n'y a pas de curseur d'alerte et un capteur d'empreintes digitales physique, ce qui suggère que ce ne sera pas l'un des téléphones phares de la société. Notre meilleure supposition, basée sur le numéro de modèle, est un autre modèle OnePlus Ace, mais pour l'instant, rien n'est confirmé.

Écrit par Britta O'Boyle.