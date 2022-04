Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus s'apprête à annoncer le OnePlus 10R et le OnePlus Nord CE Lite lors d'un événement spécifique à l'Inde le 28 avril, mais la société a déjà révélé la version chinoise du 10R dans le OnePlus Ace.

Le OnePlus Ace a un design assez distinctif, avec un grand boîtier de caméra à l'arrière et différentes textures pour le panneau arrière. L'avant est doté d'un appareil photo à perf oration centralisée en haut de l'écran.

Sous le capot, le OnePlus Ace est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 8100 Max, une batterie d'une capacité de 4500mAh et la prise en charge de la recharge rapide SuperVOOC de 150W.

Il y a un choix de 8 ou 12 Go de RAM, jusqu'à 512 Go de stockage interne et vous trouverez une configuration de trois caméras à l'arrière avec une caméra principale de 50 mégapixels f/1,88, une caméra ultra-large de 8 mégapixels f/2,2 et une caméra macro de 2 mégapixels f/2,4.

À l'avant, on trouve un écran AMOLED de 6,7 pouces affichant une résolution de 2412 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le OnePlus Ace sera mis en vente en Chine à partir du 26 avril et il sera disponible dans les options de couleur Noir et Bleu. Le modèle de base commencera à 2 499 yuans, soit environ 300 £ ou 395 $.

Alors que le OnePlus Ace est spécifique à la Chine, le OnePlus 10R devrait être le même appareil mais avec un nom différent et qui sera lancé le 28 avril, comme mentionné, en Inde. On ne sait pas encore si le 10R, ou l'Ace, fera l'objet d'un lancement mondial, bien qu'un OnePlus 10 ordinaire ait également fait l'objet de rumeurs.

Écrit par Britta O'Boyle.