(Pocket-lint) - OnePlus a changé sa stratégie de lancement au cours des dernières années, encore plus cette année. Le premier signe que les choses allaient être différentes en 2022 a été lorsquele OnePlus 10 Pro a été initialement lancé en Chine, et n'a pas eu un frère non-Pro annoncé en même temps.

Cela signifie que pendant des mois, on s'est demandé si OnePlus allait même lancer un OnePlus 10 non Pro. La société a déjà rejeté les questions à ce sujet, mais une récente fuite suggère que nous allons - en effet - en voir un à un moment donné cette année.

Si la rumeur est exacte, le OnePlus 10 sera doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces de résolution full HD+ (1080 x 2400) qui utilise la technologie LTPO de 2e génération pour offrir des taux de rafraîchissement adaptatifs entre 1hz et 120Hz.

En dehors de la résolution, cela signifie qu'il devrait être très similaire au panneau sur le OnePlus 10 Pro. Et, il est affirmé qu'il pourrait être légèrement plus puissant que le modèle Pro.

La fuite - publiée par Digit en collaboration avec OnLeaks - indique que OnePlus teste des modèles avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1+, ainsi qu'une variante MediaTek avec un processeur de la série 9000.

Ce dernier serait soutenu par une mémoire vive de 8 ou 12 Go et un espace de stockage de 128 ou 256 Go, ainsi qu'une batterie de 4800 mAh capable de prendre en charge la dernière technologie de charge flash de OnePlus/Oppo.

C'est-à-dire qu'elle se chargera très rapidement grâce à la prise en charge de la charge SuperVOOC 150W.

On prétend que le téléphone sera doté de trois caméras à l'arrière, dont une primaire de 50 mégapixels, une ultra-large de 16 mégapixels et une caméra de 2 mégapixels, avec une caméra selfie améliorée de 32 mégapixels perforée dans l'écran à l'avant.

Une inclusion surprenante dans cette dernière fuite est la rumeur selon laquelle ce téléphone sera le premier fleuron de OnePlus depuis des années à ne pas inclure un commutateur coulissant d'alerte physique. Pendant un certain temps, ce dernier a été un pilier et offre un moyen facile de basculer entre la sonnerie, le vibreur et le silence.

Le OnePlus 10 devrait être lancé à un moment donné dans la seconde moitié de 2022, ce qui signifie quelques mois au moins avant que nous soyons susceptibles d'entendre quelque chose de plus officiel à ce sujet, mais nous vous tiendrons au courant de l'histoire à mesure que de nouvelles informations arrivent.

Écrit par Cam Bunton.