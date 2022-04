Le OnePlus 10R 5G officiellement révélé avant son lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a officiellement révélé le OnePlus 10R 5G et ses capacités de charge rapide dans une série de tweets avant l'événement de lancement More Power to You de la semaine prochaine.

Le OnePlus 10R 5G sera entièrement dévoilé le 28 avril, aux côtés du OnePlus Nord CE 2 Lite et du OnePlus Nord Buds. Il est confirmé qu'il sera doté d'un écran fluide de 120 Hz et d'une charge rapide Supervooc de 150 W, avec une journée de charge disponible après seulement 10 minutes.

Toujours rapide, toujours fluide. Préparez-vous à vivre une expérience fluide sur votre smartphone avec l'écran fluide 120 Hz du nouveau #OnePlus10R



Pour en savoir plus : https://t.co/WaA8u6p3se#MorePowerToYou pic.twitter.com/L9y7SJo4Ai- OnePlus India (@OnePlus_IN) 19 avril 2022

Le téléphone a été teasé par OnePlus India sur son fil Twitter au cours des derniers jours, dans des tweets sur différentes caractéristiques. Par exemple, le 17 avril, la société a posté une image du téléphone mettant en évidence ses prouesses en matière de jeu.

Conçu en gardant à l'esprit tous les MVPs, le nouveau #OnePlus10R est équipé d'un moteur de jeu HyperBoost, afin que vous puissiez transformer chaque situation en un gagnant-gagnant. #MorePowerToYou- OnePlus India (@OnePlus_IN) 17 avril 2022

Il a également révélé le processeur MediaTek Dimensity 8100 Max dans un autre post, plus un premier teaser montrant l'unité de caméra arrière.

À ce rythme, il restera peu de choses à dévoiler lors de l'événement en ligne. Néanmoins, vous pouvez en savoir plus sur le livestream ici. Et, nous vous tiendrons au courant de tout ce qui se passe avec le OnePlus 10R 5G et ses compagnons d'écurie dans les jours à venir.

