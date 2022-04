Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a finalement reconnu son prochain appareil, le Nord CE 2 Lite 5G (oui, c'est un peu un nom à la mode).

OnePlus India a tweeté toutes sortes de détails entourant l'événement de lancement de la marque le 28 avril.

Tout d'abord, il a confirmé l'existence de l'appareil avec un tweet présentant une simple silhouette de dessin au trait et a noté qu'il sera déposé lors de l'événement.

Ensuite, un autre tweet a révélé que nous pouvons nous attendre à une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide SuperVooc de 33W.

Peu importe si votre journée est un sprint ou un marathon. Le #OnePlusNordCE2Lite vous suivra quoi qu'il arrive. #MorePowerToYou #OnePlusNordCE2Lite #UnPluggedAllDay pic.twitter.com/oVVP0qunpU- OnePlus India (@OnePlus_IN) 14 avril 2022

Ces spécifications correspondent aux informations fuitées que nous avons vues plus tôt ce mois-ci, ce qui suggère que les autres aspects peuvent être exacts aussi.

Si cela s'avère être le cas, alors nous pouvons nous attendre à un écran de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il sera alimenté par un Snapdragon 695 avec jusqu'à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

En outre, nous nous attendons à ce que l'appareil photo dispose d'un tireur principal de 64MP complété par un objectif mono de 2 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels.

Enfin, OnePlus India nous a donné notre première photo officielle de l'appareil, révélant une finition bleue propre et un design qui rappelle beaucoup le Realme 9 Pro+.

Nous avons hâte d'en voir plus le 28.

Écrit par Luke Baker.