Le OnePlus Ace est confirmé, il sera lancé le 21 avril.

(Pocket-lint) - OnePlus a fait beaucoup parler d'elle récemment. La société a annoncé un événement le 28 avril où elle devrait révéler trois téléphones, mais il semble maintenant qu'il y aura un autre événement en Chine avant cette date.

Selon MySmartPrice, la société a confirmé via le site de blogs chinois Weibo que le OnePlus Ace sera lancé le 21 avril et a également révélé quelques images officielles de l'appareil.

Si vous avez prêté attention aux nouvelles de OnePlus récemment, vous pourriez être un peu confus. Les images du OnePlus Ace semblent identiques à l'image de ce qui était censé être le OnePlus 10R.

Partageant des spécifications rumeurs très similaires, il y a eu beaucoup de délibérations pour savoir si ces deux appareils sont en fait le même appareil mais avec des noms différents. Les dernières rumeurs suggèrent que le OnePlus Ace sera d'abord lancé en Chine - comme OnePlus l'a confirmé - mais il est suggéré qu'il sera ensuite lancé en Inde sous le nom de OnePlus 10R, vraisemblablement lors de l'événement du 28 avril.

Les images officielles du OnePlus Ace montrent un boîtier de caméra proéminent dans le coin supérieur gauche avec un grand capteur en haut et deux capteurs plus petits en dessous. Aucun curseur d'alerte n'est montré dans les images et il n'y a pas non plus de prise casque, mais des variantes noires et bleues sont montrées. OnePlus a précédemment confirmé que l'appareil fonctionnerait avec le chipset MediaTek 8100 et il devrait également offrir une charge rapide de 150W.

Parmi les autres spécifications évoquées par la rumeur, on trouve un écran Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La triple caméra arrière serait composée d'un capteur principal de 50 mégapixels, couplé à un capteur de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels. La caméra frontale serait un capteur de 16 mégapixels.

Selon le post Weibo, le OnePlus Ace sera lancé en Chine le 21 avril à 19 heures, heure locale, soit 12 heures BST, alors surveillez cet espace pour les informations officielles.

Écrit par Britta O'Boyle.