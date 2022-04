Une image publicitaire du OnePlus 10R accidentellement publiée par Amazon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a officiellement annoncé qu'il tiendra un événement le 28 avril 2022 en Inde, et on s'attend à ce que plusieurs appareils soient annoncés lors de l'événement, dont l'un serait le OnePlus 10R.

Il y a eu une certaine confusion autour du OnePlus 10R au cours des deux dernières semaines. On a d'abord pensé que l'appareil allait être renommé OnePlus Ace, bien qu'il semble maintenant qu'il s'agisse d'appareils distincts et la dernière fuite montre accidentellement le design.

Amazon India a publié une photo sur son Instagram révélant l'arrière d'un appareil, qu'un autre leaker a ensuite déclaré être le OnePlus 10R. Le design de l'appareil correspond à l'un des dessins de l'invitation de OnePlus pour l'événement du 28 avril, ce qui suggère qu'il apparaîtra lors de l'événement.

Il y a un grand boîtier d'appareil photo dans le coin supérieur gauche comportant trois capteurs d'appareil photo, un grand en haut et deux plus petits en bas, ce qui le rend assez distinctif. L'image Amazon semble également montrer un panneau texturé à l'arrière, mais nous pensons qu'il s'agit d'une réflexion et que l'arrière est en verre.

Des rumeurs précédentes ont dit que le OnePlus 10R serait essentiellement un Realme GT Neo 3 re-badgé et qu'il serait livré avec une charge rapide de 150W et le processeur Mediatek Dimensity 8100.

Pour l'instant, rien n'est officiel, bien qu'il ne semble pas que nous devions attendre trop longtemps pour le découvrir.

Écrit par Britta O'Boyle.