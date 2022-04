Le premier pliable de OnePlus pourrait être un Oppo Find N rebadgé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les smartphones pliables sont devenus de plus en plus populaires au cours des deux dernières années, mais alors que OnePlus est en concurrence sur le marché des smartphones phares, il n'a pas encore fait sa marque dans le secteur du pliable.

Une information récente de Yogesh Brar(via Pricebaba) suggère que la société travaille sur son premier smartphone pliable et il est affirmé qu'il pourrait s'agir d'un Oppo Find N re-badgé. Ce n'est pas un secret que OnePlus et Oppo sont détenus par la même société mère - BBK Electronics - et alors que les deux sociétés fonctionnaient auparavant de manière assez séparée, elles se sont rapprochées au cours de l'année dernière.

Elles partagent désormais des technologies et leur logiciel d'exploitation s'aligne également. Il convient également de mentionner que le PDG et cofondateur Pete Lau a participé au développement de l'Oppo Find N. Il n'est donc pas surprenant que cet appareil soit considéré comme la base du premier appareil pliable de OnePlus.

Le Oppo Find N a été révélé en décembre 2021 en Chine, mais il n'est pas encore disponible dans le monde entier. On ne sait pas encore quelles parties de l'Oppo Find N le OnePlus foldable adoptera, ni quand il pourrait être lancé. L'Oppo Find N a un pliage vertical, comme le Samsung Galaxy Z Fold 3, et il dispose d'un écran de 7,1 pouces lorsqu'il est déplié.

Nous ne manquerons pas de garder un œil sur les rumeurs entourant le smartphone pliable OnePlus au cours des prochains mois, alors surveillez cet espace.

Écrit par Britta O'Boyle.