Le OnePlus 10 standard va désormais s'appeler Oppo Reno 8

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec le lancement récent du OnePlus 10 Pro dans le monde entier, de nombreux fans de la marque se sont laissés perplexes.

Bien sûr, le OnePlus 10 Pro est un excellent smartphone , mais s'il s'agit de la variante "Pro", qu'est-il arrivé au OnePlus 10 standard ?

Maintenant, grâce à une nouvelle fuite d'un utilisateur de Weibo , nous avons appris que la version standard existe, ce ne sera tout simplement pas un appareil OnePlus .

Au lieu de cela, le design a été donné à Oppo , qui le publiera sous le nom de Reno 8.

Une image divulguée montrant soi-disant le design du Reno 8 révèle qu'il est presque identique au OnePlus 10 Pro.

Comme on peut le voir sur l'image, la seule différence semble être que la lunette entourant les modules de caméra s'étend plus loin dans l'appareil.

Bien sûr, la marque Hasselblad n'est plus présente non plus. Mais à part cela, tout ressemble beaucoup au OnePlus 10 Pro.

En ce qui concerne les spécifications, nous n'avons que des rumeurs à suivre. Le post Weibo affirme que le Reno 8 comportera un écran AMOLED de 6,55 pouces fonctionnant à 120 Hz avec une résolution de 2400 x 1080.

Il affirme également que la caméra principale aura un capteur IMX 766 de 50 mégapixels.

Sinon, tout reste entouré de mystère, y compris le prix. Au moins, nous savons où le OnePlus 10 s'est retrouvé.

Écrit par Luke Baker.