(Pocket-lint) - OnePlus a révélé certaines spécifications clés du prochain Nord N20 5G, ainsi que la première image officielle de l'appareil, nous donnant une bonne indication de ce qui arrivera au téléphone économique lors de son lancement.

S'adressant exclusivement à PC Mag , OnePlus COO Kinder Liu a déclaré à la publication que le OnePlus Nord N20 5G offrirait un écran AMOLED de 6,43 pouces, avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Selon certaines rumeurs, l'appareil aurait un taux de rafraîchissement de 90 Hz, bien que Liu ait déclaré à PC Mag qu'il s'agissait d'un choix entre un écran LCD à 90 Hz et un écran AMOLED à 60 Hz au prix du Nord N20.

Il a été confirmé que l'appareil serait livré avec un capteur d'empreintes digitales à l'écran et l'image officielle montre deux grands capteurs de caméra à l'arrière - pas dans un boîtier - tandis qu'une caméra perforée est présente à l'avant de l'appareil dans le coin supérieur gauche .

Liu a également confirmé que le Nord N20 5G comporterait une charge SuperVooc, qui sur le Nord 2 est de 65 W et permet une charge complète de la batterie de 4500 mAh en 30 minutes, bien qu'il n'ait pas été confirmé que le Nord N20 5G offrirait la même chose. Les rapports précédents ont revendiqué 30W pour l'appareil.

Il n'a pas non plus été confirmé si l'appareil fonctionnerait sur le chipset Snapdragon 695 comme indiqué, ou s'il arborerait un appareil photo principal de 48 mégapixels et un appareil photo ultra large de 8 mégapixels.

Écrit par Britta O'Boyle.