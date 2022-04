OnePlus Nord CE 2 Lite ressemble à un départ complet du Nord CE 2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus devrait lancer toute une gamme d'appareils au cours des deux prochains mois, y compris le Nord CE 2 Lite, un milieu de gamme qui se trouve théoriquement sous le Nord CE 2 .

Avec des images et des spécifications divulguées dans la nature, les détails que nous avons jusqu'à présent brossent un tableau d'un téléphone très différent du Nord CE 2 : en effet, il ne semble rien partager avec son homonyme.

Selon Yogesh Brar - qui a de bons antécédents en matière de fuite de tels détails - le Nord CE 2 Lite sera livré avec un écran de 6,58 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On dit que c'est un écran LCD.

C'est une taille, un taux de rafraîchissement et un type de panneau différents du Nord CE 2, il n'y a donc aucun rapport là-bas.

On dit qu'il est alimenté par le Snapdragon 695 avec 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il s'agit d'un matériel de milieu de gamme solide, permettant la 5G, et peut-être une légère baisse des performances par rapport au MediaTek 900 du Nord CE 2.

Ensuite, il y a une batterie de 5000 mAh avec une charge de 33 W pour compléter l'image matérielle.

Passant aux caméras, il s'agit d'un arrangement à trois caméras, mais en réalité, vous regardez l'appareil photo principal de 64 mégapixels (qui pourrait être le même que le Nord CE 2) puis deux objectifs pour le gonfler - 2 mégapixels mono et macro de 2 mégapixels. Ces derniers appareils photo ne sont probablement que des déchets pour gonfler la fiche technique - et il manque l'ultra-large de 8 mégapixels du Nord CE 2.

Enfin, il semble que le Nord CE 2 Lite pourrait être lancé sur l'ancien OxygenOS 11 sur Android 11. Au moins, le logiciel obsolète correspond au Nord CE 2.

Quant à la conception, elle ressemble aux appareils Realme récents et nous soupçonnons que le rapprochement de OnePlus et Oppo a donné à OnePlus la possibilité de renommer certains appareils Realme : cela se rapproche assez du Realme 9 Pro.

Les rumeurs disent que l'Inde est le marché cible, avec un lancement prévu prochainement.

Écrit par Chris Hall.