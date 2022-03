Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien qu'il y ait beaucoup d'attention sur le OnePlus 10 Pro aujourd'hui, avec un événement de lancement prévu pour plus tard , un autre a émergé, avec de nouveaux rendus nous donnant un aperçu de ce à quoi il pourrait ressembler,

Le OnePlus 10R a récemment été mentionné dans une fuite de feuille de route OnePlus et nous avons maintenant quelques images pour étayer la spéculation.

Certains prétendent que le combiné pourrait en fait être une nouvelle image de marque du Realme GT Neo 3 , qui a été annoncé en Chine plus tôt ce mois-ci.

Des rumeurs précédentes, par exemple, ont révélé qu'il arborerait un écran FHD + AMOLED similaire de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il fonctionnera également sur le processeur MediaTek Dimensity 8100, disent-ils, et offrira jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il y aura une triple caméra à l'arrière, visible dans les nouvelles images, composée d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, plus un ultra-large de 8 mégapixels et une macro de 2 mégapixels.

L'avant abritera un appareil photo de 16 mégapixels derrière une découpe perforée.

Deux versions du OnePlus 10R sont présentées - une avec une prise en charge de la charge rapide de 150 W, ce qui est logique étant donné que OnePlus lui-même a déclaré qu'il apporterait la technologie à un combiné sans nom au deuxième trimestre 2022 .

Nous ne savons pas encore quand ni où le OnePlus 10R sera disponible, mais nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.