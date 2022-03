OnePlus 10 Pro obtient enfin son lancement mondial

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a enfin lancé son produit phare 2022 en dehors de la Chine, et tout comme ces dernières années, il s'agit d'un produit phare haut de gamme qui coûte légèrement moins cher que la concurrence des grands noms.

Comme c'est généralement le cas pour l'entreprise, il existe deux variantes, et elles sont codées par couleur. Il existe un modèle noir mat avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui coûtera 799 £ au Royaume-Uni et 899 € en Europe. Il existe également un modèle vert "Emerald Forest" avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Au Royaume-Uni, au moins ces variantes de stockage et de RAM ne sont disponibles que dans leurs couleurs sélectionnées. Vous ne pouvez donc pas avoir un modèle noir avec 12 Go/256 Go, malheureusement. C'est une décision inhabituelle, mais c'est un geste classique de OnePlus .

Le téléphone lui-même a été révélé pour la première fois en janvier , nous savons donc déjà tout sur sa conception et ses spécifications. Rien n'est différent du modèle chinois à part le logiciel installé.

Les téléphones chinois OnePlus exécutent ColorOS 12 d'Oppo , où les unités mondiales exécuteront OxygenOS 12 basé sur Android 12. Cela dit, les deux systèmes d'exploitation partagent désormais la même base de code unifiée, ce qui signifie que les différences entre eux sont minimes.

OnePlus continuera à utiliser la marque OxygenOS sur les marchés mondiaux et a promis trois mises à jour logicielles majeures avec le OnePlus 10 Pro et cinq ans de correctifs de sécurité, garantissant que le téléphone vous durera un temps décent.

Juste comme un bref récapitulatif : le OnePlus 10 Pro est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 1 , dispose d'un écran Quad HD de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité maximale de 1300 nits, ainsi qu'une batterie de 5000 mAh.

Cette batterie peut se recharger rapidement grâce au chargeur SuperVOOC de 80 W qui l'obtient de 1 à 100 % en 32 minutes ( sauf si vous êtes en Amérique du Nord , auquel cas vous obtenez 65 W SuperVOOC avec 1 à 100 % en 34 minutes) .

Le dos comporte une unité de caméra proéminente avec trois caméras et un anneau lumineux à LED. Cela se compose d'un téléobjectif principal de 48 mégapixels, d'un ultra large de 50 mégapixels et d'un téléobjectif de 13 mégapixels.

Le partenariat de OnePlus avec Hasselblad se poursuit et signifie que le traitement des couleurs pour les images est conforme aux normes de Hassleblad et que le téléphone utilise la même application d'appareil photo modifiée par Hasselblad.

Le téléphone sera disponible à l'achat auprès d'Amazon, Three, John Lewis et directement auprès de OnePlus au Royaume-Uni.

squirrel_widget_6699038

Écrit par Cam Bunton.