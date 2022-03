Confirmé : OnePlus 10 Pro sera lancé dans le monde entier le 31 mars

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a confirmé que le OnePlus 10 Pro attendu sera lancé dans le monde entier le 31 mars, avec des ventes commençant à 15h20 BST.

Le OnePlus 10 Pro a été initialement lancé le 11 janvier 2022, mais par surprise, la société a d'abord été lancée en Chine, laissant le reste de la planète en attente.

À partir du 31 mars, cependant, vous pourrez obtenir l'appareil dans le monde entier - au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Inde. Les prix n'ont pas été confirmés, mais nous nous attendons à les entendre le 31 mars.

Le OnePlus 10 Pro offre un nouveau design avec le système de caméra Hasselblad assis à gauche de l'arrière sur son propre coussin. Il conserve le curseur d'alerte sur le côté, et lors de notre première rencontre avec le téléphone au MWC 2022 , nous avons pensé qu'il ressemblait à un appareil de qualité.

Il y a un écran AMOLED de 6,7 pouces avec rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, tandis que la puissance provient du Snapdragon 8 Gen 1.

Il y a une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge filaire de 80 W et une charge sans fil de 50 W.

Ce système de caméra comprend des caméras principales, ultra larges et téléobjectifs, de marque Hasselblad et offrant des fonctionnalités amusantes comme un effet œil de poisson. Pour célébrer le lancement, OnePlus a envoyé le OnePlus 10 Pro dans l'espace pour capturer une image de l'horizon - célébrant les images les plus célèbres de Hasselblad des alunissages.

Nous vous apporterons tous les détails des prix une fois qu'ils seront disponibles, mais nous n'attendons aucune surprise de cet appareil : comme il est déjà sorti en Chine, nous savons à peu près à quoi nous attendre. Il y aura également un "événement" de lancement le 31 mars pour présenter le téléphone au reste du monde.

Écrit par Chris Hall.