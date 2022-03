Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus n'a peut-être annoncé que récemment le Nord CE 2 , mais on parle déjà de l'arrivée du successeur du Nord 2 au deuxième trimestre de 2022 et il semble que ce pourrait être un excellent appareil de milieu de gamme.

Le rapport, qui provient de Digit , suggère que le OnePlus Nord 3 offrira un chargement matériel similaire au Realme GT Neo 3 récemment annoncé, qui prétend être le premier smartphone à offrir une charge rapide de 150 W. On dit qu'il charge une batterie de 4500 mAh de plat à plein en 15 minutes.

Ne voulant pas être en reste, OnePlus a affirmé qu'il serait la première entreprise à intégrer le processeur MediaTek Dimensity 8100 dans un appareil.

Oppo a également déclaré dans un communiqué de presse qu'il offrirait sa charge SuperVOOC de 150 W avec Battery Health Engine dans les téléphones Oppo et OnePlus de milieu à haut de gamme, et que le premier téléphone OnePlus à offrir la charge rapide sortira au deuxième trimestre ou 2022. Cela a conduit des rumeurs à suggérer que ce sera le OnePlus Nord 3 qui offrira le support de charge rapide, et le MediaTek Dimensity 8100, et arrivera avant l'été.

D'autres rumeurs entourant le OnePlus Nord 3 ont affirmé qu'il offrirait un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz .

Écrit par Britta O'Boyle.