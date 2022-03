Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei , possède une marque technologique appelée Nothing et pourrait lancer son premier smartphone d'ici le mois prochain.

La société développe un téléphone depuis plus d'un an, et Pei a apparemment récemment taquiné un prototype de téléphone devant des dirigeants de grandes entreprises telles que Qualcomm lors du Mobile World Congress 2022 à Barcelone, a rapporté TechCrunch . Si Nothing devait lancer un nouveau téléphone en avril, ce serait environ un an après que la société ait lancé son premier produit : une paire d'écouteurs sans fil appelée Ear 1 . On pense que le premier téléphone de Nothing emprunte des caractéristiques de conception aux écouteurs, comme des composants transparents.

Pei a déjà déclaré aux médias que Nothing prévoit d'introduire plus d'appareils à l'avenir. La société a également acheté les droits de la marque Essential , qui a sorti un téléphone Android en 2017 avant de fermer . Et, pas plus tard que le mois dernier, Pei a tweeté qu'il était « de retour sur Android », ce à quoi les comptes Twitter Android et Snapdragon ont publié de curieuses réponses.

Nous avons beaucoup à rattraper sur Carl – Android (@Android) 15 février 2022

Le propre compte de Nothing a même taquiné la semaine dernière que "Mars va être amusant".

Mars va être amusant. – Rien (@nothing) 28 février 2022

Ajoutez tout cela et OnePlus pourrait lancer un nouveau produit ce printemps.

Écrit par Maggie Tillman.