OnePlus apportera une charge de 150 W au nouveau téléphone au deuxième trimestre 2022

(Pocket-lint) - OnePlus a annoncé son intention d'introduire la charge rapide Supervooc de 150 W avec un prochain smartphone prévu pour le deuxième trimestre de cette année.

Le timing correspond aux rumeurs d'un combiné portant le nom de code "Oscar" , qui est également prévu pour une sortie au printemps 2022.

Certains suggèrent qu'il s'agira du OnePlus 10 plutôt que de la version globale du modèle Pro déjà annoncé en Chine .

Le système de charge Supervooc de 150 W a en fait été développé par Oppo - un partenaire stable de OnePlus - et est capable de charger une batterie de 4 500 mAh de zéro à 50 % en seulement cinq minutes. Il sera également utilisé dans le Realme GT Neo 3 , également annoncé lors du MWC 2022.

OnePlus a également annoncé que son téléphone phare OnePlus 10 Pro recevra une mise à jour en direct pour le moteur de jeu HyperBoost de la marque lors de son lancement en Inde, en Europe et en Amérique du Nord.

Cette technologie optimise le jeu mobile pour offrir une expérience plus fluide et plus stable. Il est composé d'autres technologies de jeu, telles qu'un stabilisateur de cadre GPA, O-Sync et GPU Load Control (GLC).

Le stabilisateur de trame GPA surveille les performances de l'appareil en temps réel et ajuste les ressources CPU et GPU lorsque des chutes de trame sont anticipées. O-Sync augmente la vitesse de synchronisation entre le processeur et l'écran pendant les sessions de jeu. Et, GLC améliore l'efficacité de rendu du processeur graphique.

Écrit par Rik Henderson.