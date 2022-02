Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a déjà dévoilé son prochain produit phare premium pour 2022 ; le OnePlus 10 Pro a été officiellement lancé en Chine au début de l'année.

Alors que nous attendons toujours sa sortie sur les marchés en dehors de son pays d'origine, il y a une autre énigme à résoudre : où est le modèle régulier, non Pro de cette année ?

Le fabricant n'a même pas fait allusion à l'existence d'un OnePlus 10, mais il est possible que tout devienne clair dans un avenir proche.

Une rumeur récente suggère que OnePlus se prépare à lancer un téléphone nommé "Oscar" à un moment donné à la fin du printemps.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

L'information provient d'un pronostiqueur fréquent Yogesh Brar, qui a déclaré à 91Mobiles que cet appareil fera partie de la série numérotée de téléphones. Cela signifie que c'est quelque part dans la série OnePlus 10.

Étant donné que le 10 Pro est déjà officiel, il va de soi qu'il pourrait s'agir du OnePlus 10 non Pro.

Dans l'état actuel des choses, ce sont toutes les informations qui sont partagées en ce moment : qu'un nouveau téléphone est en route, il porte le nom de code « Oscar », et il pourrait s'agir du OnePlus 10.

Si c'est le cas, nous pouvons nous attendre à ce que certaines - mais pas toutes - les spécifications correspondent à celles du OnePlus 10 Pro.

Au cours des années précédentes, le modèle standard non Pro présentait la même puissance de traitement et la même batterie que le Pro, mais avec un écran de résolution Full HD +, plutôt que Quad HD +, et une composition de caméra légèrement différente. C'est aussi un peu moins cher aussi.

Si la rumeur est exacte et que l'information est valide, nous pouvons nous attendre à voir plus de preuves de l'existence du OnePlus 10 au cours des semaines et des mois à venir.

Écrit par Cam Bunton.