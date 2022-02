Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a révélé un autre téléphone Nord à ajouter à la collection, et il s'agit de la version "Core Edition" du Nord 2 , surnommée OnePlus Nord CE 2. Il cherche à apporter tous les éléments importants du Nord 2, et à le mettre dans un forfait un peu plus abordable.

Cela signifie que vous obtenez toujours la sensation de fonctionnement fluide et rapide habituelle ; livré - cette fois - par un écran AMOLED FullHD+ de 6,43 pouces à 90 Hz et un processeur MediaTek Dimensity 900.

La plus grande différence, par rapport à son frère, est le design. Alors que le Nord 2 était livré avec un avant et un arrière en verre, le CE2 a un dos en plastique et un boîtier de caméra qui se courbe à partir de cette surface arrière, moulé avec le même morceau de matériau. À 7,8 mm, il est également plus mince.

Il a aussi quelques extras supplémentaires. Par exemple, il y a un port audio de 3,5 mm dans le bord inférieur pour brancher vos écouteurs et un emplacement d'extension de carte microSD dans le plateau SIM.

Contrairement à la plupart des doubles plateaux SIM, cependant, la carte mémoire ne remplace pas une seconde carte SIM. Il a son propre espace, vous pouvez donc avoir une configuration double SIM et étendre votre stockage si vous le souhaitez.

Le téléphone est équipé d'une batterie de 4500 mAh, qui peut être rechargée rapidement grâce à la technologie SuperVOOC de 65 W. Cela signifie une charge complète en un peu plus de 30 minutes. Et le chargeur et le câble sont tous les deux dans la boîte.

Quant aux caméras : il y en a trois. L'appareil photo principal de 64 mégapixels est rejoint par un capteur ultra large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Vous obtiendrez toutes les fonctionnalités habituelles de ceux-ci, y compris le mode Nightscape pour les prises de vue en basse lumière et les selfies en mode portrait.

OnePlus Nord CE 2 sera mis en vente à partir du 10 mars, avec des précommandes ouvertes à partir du 3 mars. Il sera disponible en deux couleurs : Grey Mirror et Bahama Blue, et coûte 299 £ pour 8 Go de RAM/128 Go de stockage .

Écrit par Cam Bunton.