Confirmation du processeur OnePlus Nord CE 2 et de la conception arrière

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus dévoilera le OnePlus Nord CE 2 le 17 février, bien que la société ait déjà révélé certaines des principales spécifications. OnePlus a déjà confirmé que l'appareil sera livré avec une prise casque 3,5 mm, une charge rapide de 65 W et une prise en charge microSD, et il a également taquiné le boîtier de la caméra arrière.

La dernière confirmation implique cependant le processeur. Nous savons que le OnePlus Nord CE 2 sera vendu sur Amazon et la liste ( repérée par 91 Mobiles ) montre le design arrière dans une couleur bleue, tout en confirmant également que l'appareil fonctionnera sur le chipset MediaTek Dimensity 900.

L'avant de l'appareil n'a pas encore été confirmé officiellement, bien que les rendus divulgués suggèrent une caméra perforée . D'autres spécifications divulguées affirment que le OnePlus Nord CE 2 sera livré avec un écran de 6,4 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un capteur d'empreintes digitales intégré .

On pense qu'il y aura jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et il ne devrait pas y avoir de curseur d'alerte, comme il n'y en a pas sur le Nord CE d'origine. La triple caméra arrière est censée être composée d'un capteur principal de 64 mégapixels, d'un capteur ultra large de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels, bien qu'aucun de ces détails n'ait encore été officialisé.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le OnePlus Nord CE 2 dans notre article séparé , mais heureusement, il n'y a pas trop de temps à attendre jusqu'à ce que le reste des détails officiels soit disponible.

Écrit par Britta O'Boyle.