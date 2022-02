Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le OnePlus Nord CE 2 devrait être lancé dans les prochaines semaines et, grâce à une fuite récente, nous avons maintenant une bonne idée de ce à quoi s'attendre du frère "Lite" du téléphone de milieu de gamme.

Cette liste de spécifications divulguées comprend des chiffres et des spécifications que vous vous attendez à trouver dans un téléphone de milieu de gamme. Cela comprend un écran FullHD + 90 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 695 et 6 Go ou 8 Go de RAM.

D'autres détails incluent une batterie de 5000 mAh et un système de caméra « triple » où deux des capteurs ne sont que des capteurs de profondeur/macro basse résolution, à côté de la caméra principale de 64 mégapixels.

Comme le dernier Nord CE , il n'est pas prévu qu'il comporte le commutateur coulissant d'alerte OnePlus pour basculer entre les modes silencieux, sonnerie et vibreur. Il est également affirmé qu'il comportera un capteur d'empreintes digitales monté sur le côté, plutôt qu'un capteur intégré à l'écran.

Spécifications du OnePlus Nord CE 2 Lite 5G



• FHD+ de 6,59 pouces, 90 Hz

• Qualcomm Snapdragon 695

• 6/8 Go de RAM

• 128/256 Go de stockage

• Caméra arrière : 64 MP + 2 MP mono + 2 MP macro

•Caméra avant - 16 MP

• Batterie de 5 000 mAh

• Charge de 33 W

• Android 11, Oxygen OS 11



Prise jack 3,5 mm

Pas de curseur d'alerte

FP latéral – Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 11 février 2022

OnePlus a déjà taquiné le design de son téléphone Nord CE de prochaine génération ; il l'a fait lorsqu'il a annoncé la date de l'événement de lancement, mais n'a encore rien dit officiellement sur une version « Lite ». Cependant, nous sommes sûrs que la société espérait garder les spécifications secrètes jusqu'au dévoilement officiel.

Chose intéressante, il n'y a rien de particulièrement surprenant dans la liste des spécifications matérielles divulguées à l'origine par le pronostiqueur @heyitsyogesh . Tout est plutôt banal pour ce segment du marché des smartphones.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Ce qui est peut-être décevant, c'est que OnePlus lance un téléphone en 2022 qui exécute toujours une version d'OxygenOS basée sur Android 11 plutôt qu'Android 12 . Bien qu'encore une fois, ce n'est pas vraiment surprenant compte tenu de la place du téléphone dans le portefeuille de produits de OnePlus (assez bas).

Écrit par Cam Bunton.