OnePlus Nord CE 2 5G à venir le 17 février, nouveau design taquiné

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - C'est officiel : le OnePlus Nord CE 2 5G sera lancé le 17 février 2022.

Il y a une image teaser officielle pour accompagner cette annonce, qui vient directement de la bouche du cheval, comme vous pouvez le voir en haut de cette même page.

Sur la base de cette image, le Nord CE 2 est très différent du Nord CE d'origine, avec un boîtier de caméra beaucoup plus grand, et non la conception de bande plus longue de l'appareil d'origine .

Ce n'est qu'une semaine avant cette annonce que nous avons entendu des rumeurs sur le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G , mais ne croyez pas qu'il s'agisse du même appareil - en raison de spécifications apparemment différentes.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Ce que nous savons, c'est que le Nord CE 2 comportera une charge rapide filaire Super VOOC de 65 W, une prise casque 3,5 mm et un emplacement d'extension pour carte microSD - tous confirmés par OnePlus.

Ce que l'on ne sait pas encore, c'est à quel point le nouvel arrangement de caméra sera différent de l'original, si OnePlus fonctionnera avec MediaTek ou Qualcomm sur le choix du processeur, et si l'écran sera élevé au-delà de l'original avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz par exemple. .

Dans le style typique de OnePlus, plus d'informations sont promises "dans les prochains jours", ce qui signifie probablement que de petites pépites de spécifications seront révélées au cours de la semaine prochaine, avant le lancement officiel du 17 février. Gardez les yeux ouverts et surveillez le site pour plus à venir...

Écrit par Mike Lowe.