Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu récemment de nombreuses rumeurs concernant les nouveaux appareils OnePlus , en particulier dans la très populaire série Nord.

Nous nous attendons à voir très bientôt un Nord 2 CE , suivi d'un Nord 2T plus premium et maintenant, nous nous attendons également à voir une variante « Lite » moins chère.

Prévu pour s'appeler Nord CE 2 Lite 5G, le nouvel entrant dans la série devrait faire ses débuts au deuxième trimestre 2022.

Le souvent fiable OnLeaks, en collaboration avec Smartprix , a révélé les spécifications attendues du nouveau modèle Lite.

L'appareil devrait être doté d'un écran AMOLED Full HD de 6,59 pouces fonctionnant à 90 Hz.

Il sera alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 659 5G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le réseau à trois caméras comprendra un capteur principal de 64MP aux côtés de deux capteurs auxiliaires de 2MP.

La caméra selfie devrait être de 16 MP et restera probablement une conception de style perforé.

Pour la puissance, nous devrions nous attendre à une batterie de 5 000 mAh et à des capacités de charge rapide de 33 W.

Le téléphone devrait coûter environ 20 000 Rs en Inde, ce qui équivaut à environ 265 $, ce qui en fait l'appareil Nord le moins cher à ce jour.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

L'appareil devrait d'abord être lancé en Inde et il n'est pas clair s'il arrivera également sur d'autres marchés.

Nous espérons que ce sera le cas, car cela semble être une excellente option budgétaire et quelque chose qui pourrait donner à la série Redmi Note 11 une course pour son argent.

Écrit par Luke Baker.