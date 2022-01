Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus continue d'élargir son portefeuille de smartphones avec un nouveau modèle qui devrait s'appeler le Nord 2T.

C'est la première fois que la série T fait son chemin vers les appareils Nord de milieu de gamme et il semble que le modèle remplacera le Nord 2 dans la gamme de la marque.

La dernière fuite provient de 91mobiles et suggère que le OnePlus Nord 2T sera lancé en Inde en avril ou mai de cette année.

Le prix du 2T devrait se situer entre Rs 30 000 et 40 000, ce qui équivaut approximativement à entre 400 $ et 550 $.

En ce qui concerne les spécifications, nous nous attendons à voir un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La caméra selfie est une conception perforée et devrait comporter un capteur 32MP.

Pour les caméras arrière, nous attendons une gamme de trois capteurs - 50MP primaire, 8MP ultra large et un monochrome 2MP.

Il y aura une batterie de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 80 W, censée être la même que celle du prochain OnePlus 10 Pro .

Tout sera alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 1300 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Le Nord 2T exécutera probablement OxygenOS 12 basé sur Android 12 prêt à l'emploi.

Bien que nous soyons toujours heureux de voir plus d'appareils OnePlus, les rumeurs suggèrent que le 2T pourrait représenter le haut de gamme de la gamme Nord, avec un modèle CE à un prix inférieur et un autre modèle sans nom en dessous. Le fait d'avoir autant de modèles va-t-il brouiller les cartes, ou cela ne fera-t-il qu'améliorer les choses pour OnePlus, nous devrons attendre et voir.

Écrit par Luke Baker.