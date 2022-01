Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, OnePlus travaillerait sur un ultra phare qui se situera au-dessus du OnePlus 10 Pro récemment annoncé, surnommé le OnePlus 10 Ultra.

Nous avons entendu parler pour la première fois de l'appareil en cours fin janvier après une fuite sur Twitter, mais maintenant, du carburant est ajouté au feu après que certaines images de brevets ont été repérées par un autre utilisateur de Twitter.

Les images découvertes par @TechInsiderBlog ( via 91 Mobiles ) révèlent un appareil offrant un design similaire au OnePlus 10 Pro mais avec quelques changements clés à l'arrière. Il semble qu'il y ait un objectif de caméra périscope dans le coin inférieur gauche du boîtier carré de la caméra et on parle d'un petit écran à côté.

L'avant semble avoir un écran légèrement incurvé et il semble qu'il y ait une caméra perforée dans le coin supérieur gauche. Aucun détail supplémentaire n'est encore offert, bien que le rapport précédent concernant cet appareil ait affirmé qu'il fonctionnerait sur le chipset MariSilicon NPU développé par OPPO, tout en intégrant également les technologies d'OPPO et de OnePlus. Nous nous attendons à ce que le partenariat avec l'appareil photo Hasselblad se poursuive également dans tout nouvel appareil phare.

Pour l'instant, rien n'est officiel, bien que des rumeurs aient précédemment affirmé que le OnePlus 10 Ultra arriverait dans la seconde moitié de 2022, il reste donc beaucoup de temps pour plus de fuites.

Écrit par Britta O'Boyle.