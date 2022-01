Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus n'a annoncé le OnePlus 10 Pro que récemment, bien que des rumeurs aient maintenant commencé pour une variante plus puissante de l'appareil, baptisée OnePlus 10 Ultra.

Selon Yogesh Brar ( via 91 Mobiles ), le OnePlus 10 Ultra serait livré avec des caméras améliorées, un processeur plus rapide et un meilleur matériel que le OnePlus 10 Pro.

Le partage de technologie entre OnePlus et Oppo bat son plein, la série Find X5 reçoit un traitement Hasselblad et j'entends dire que MariSilicon sera vu sur un OnePlus Flagship au 2e semestre de cette année.



Il y a des rumeurs d'un produit phare Ultra de OnePlus dans la phase EVT en ce moment. – Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 25 janvier 2022

On prétend que l'appareil pourrait arriver dans la seconde moitié de 2022, mais on ne sait pas actuellement s'il remplacerait les modèles "T" qui sont généralement annoncés vers la fin de l'année. Nous attendons toujours que le OnePlus 10 Pro soit également annoncé en dehors de la Chine.

Brar a déclaré que le OnePlus 10 Ultra était le résultat de la collaboration entre OPPO et OnePlus et du partage de technologies, et on pense que le OnePlus 10 Ultra fonctionnerait sur le chipset MariSilicon NPU développé par OPPO.

Pour l'instant, rien n'est confirmé bien sûr mais un flagship Ultra de OnePlus a bel et bien des pattes, lui permettant de concurrencer Samsung et Xiaomi par exemple, qui disposent tous deux d'un smartphone "Ultra". Si le OnePlus 10 Ultra arrive, nous nous attendons à ce qu'il emprunte certaines caractéristiques de conception du OnePlus 10 Pro, ainsi qu'au partenariat avec l'appareil photo Hasselblad.

Pour l'instant cependant, vous pouvez tout lire sur le OnePlus 10 Pro dans notre article séparé .

Écrit par Britta O'Boyle.