OnePlus 10 Pro annoncé, lancement mondial plus tard en 2022

(Pocket-lint) - OnePlus a retiré les emballages de son dernier téléphone phare de premier plan et, dans le cadre d'un changement de stratégie, ne l'a lancé qu'en Chine pour le moment.

Comme d'habitude pour l'entreprise, nous avons vu un certain nombre de fonctionnalités annoncées dans la perspective du lancement, et le lancement d'aujourd'hui en répète essentiellement un certain nombre.

Le changement le plus évident est la conception, qui voit le téléphone adopter une saillie de caméra carrée remarquable qui, semblable aux téléphones de la série Galaxy S de Samsung, s'enroule sur le côté.

Il comprend ce que OnePlus appelle la « caméra Hasselblad pour mobile de deuxième génération », les deux sociétés collaborant à nouveau sur la science et le traitement des couleurs.

Les trois appareils photo - le principal, le téléobjectif et l'ultra-large - peuvent prendre des photos en couleur 10 bits, avec prise en charge du format RAW 12 bits, et les résultats sont traités à l'aide de la « solution couleur naturelle » de Hasselblad.

La caméra ultra-large a été mise à niveau pour filmer jusqu'à un champ de vision de 150 degrés, s'adaptant beaucoup plus à la prise de vue et dispose même d'un réglage d'objectif Fish-Eye.

De plus, les utilisateurs pourront ajuster manuellement l'ISO, la vitesse d'obturation et d'autres paramètres lors de l'enregistrement de vidéos en « Mode Film », ainsi que sur des photos, et enregistrer au format LOG sans profil de couleur prédéfini, permettant aux éditeurs vidéo de corriger les couleurs à partir de rayure.

L'affichage sur le devant a également été mis à jour. Il s'agit d'un panneau de résolution AMOLED QuadHD+ de 6,7 pouces, similaire aux modèles précédents, à l'exception de la technologie LTPO de nouvelle génération.

Cela signifie qu'il peut atteindre des taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, mais avec la possibilité de s'adapter automatiquement jusqu'à 1 Hz en cas de besoin. Cela signifie qu'il est beaucoup plus économe en énergie et utilisera beaucoup moins d'énergie sur les pages qui se déplacent plus lentement.

Quant aux autres spécifications, elles sont aussi puissantes que vous l'attendriez de OnePlus. Cela signifie le dernier chipset haut de gamme de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 1 , plus jusqu'à 12 Go de RAM.

La batterie a été augmentée jusqu'à 5 000 mAh - contre 4 500 mAh sur les modèles précédents - et dispose de la solution de charge la plus rapide de OnePlus à ce jour : 80 W SuperVOOC.

Techniquement parlant, SuperVOOC est la technologie d'Oppo, mais puisque les sociétés sont maintenant fusionnées et partagent la R&D, les deux sont essentiellement la même société maintenant.

Avec le SuperVOOC de 80 W, vous obtiendrez une charge complète à vide en 32 minutes, et avec sa charge sans fil AirVOOC de 50 W, vous pouvez obtenir une charge sans fil complète en 47 minutes.

Ce dernier nécessitera un support de charge sans fil AirVOOC propriétaire (un supplément en option), mais le téléphone sera livré avec un chargeur filaire SuperVOOC de 80 W dans la boîte.

OnePlus 10 Pro sera lancé avec ColorOS 12 d'Oppo basé sur Android 12 en Chine et OxygenOS 12 en Inde, en Europe et en Amérique du Nord. Bien que, encore une fois, ces deux skins basés sur Android soient maintenant presque identiques.

Le téléphone a été présenté en «Noir volcanique» et «Forêt d'émeraude» (vert), sans aucun mot encore sur s'il y aura des couleurs supplémentaires dans d'autres régions.

OnePlus 10 Pro sera mis en vente en Chine à partir du 13 janvier et sera lancé dans le monde plus tard en 2022. Espérons que pas trop tard.

Écrit par Cam Bunton.