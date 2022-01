OnePlus Nord 2 CE date de sortie, spécifications, rumeurs et fonctionnalités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus n'a peut-être annoncé que récemment le produit phare OnePlus 10 Pro , mais cela ne devrait pas être le seul smartphone que nous verrons de la société au premier semestre 2022.

Il y a beaucoup de rumeurs soutenant un successeur du OnePlus Nord CE 5G , qui devrait s'appeler le OnePlus Nord 2 CE mais le nom de code le OnePlus Ivan. Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent.

1er trimestre 2022

Peut-être février 2022

Probablement environ 300 £

Le OnePlus Nord Core Edition (CE) est arrivé en juin 2021, bien qu'il ait été affirmé que son successeur apparaîtrait plusieurs mois avant l'anniversaire de l'année.

Selon plusieurs sources différentes, le OnePlus Nord 2 CE sera lancé au premier trimestre de 2022, et plus précisément, il a été affirmé qu'il apparaîtrait en février ou mars 2022. Il a été certifié par le Bureau of Indian Standards (BIS) au début décembre 2021, ce qui signifie généralement qu'un lancement est imminent, bien que cela ne soit actuellement pas confirmé.

Les rumeurs suggèrent que le OnePlus Nord 2 CE viendra avec les marchés indiens et européens. Les prix n'ont pas encore fuité, bien que le OnePlus Nord CE ait commencé à 299,99 £ lors de son lancement, un support similaire est donc attendu pour son successeur.

squirrel_widget_4264200

Cadre en plastique, arrière en verre

Caméra arrière triple

Caméra frontale perforée

Le OnePlus Nord 2 CE est apparu dans des rendus présentant un design très similaire au Nord 2 mais avec un boîtier de caméra différent à l'arrière. C'est aussi un changement par rapport au Nord CE, s'éloignant de l'agencement de la caméra arrière en forme de pilule.

Sur la base des rendus, le Nord 2 CE sera livré avec une caméra perforée dans le coin supérieur gauche de l'écran, un cadre en plastique mais un arrière et un avant protégés par du verre Corning Gorilla.

Le boîtier de l'appareil photo devrait se trouver dans le coin supérieur gauche de l'arrière, avec deux objectifs proéminents et un objectif plus petit, ainsi qu'un flash. Les couleurs divulguées jusqu'à présent incluent le gris et une couleur vert olive.

Il n'y aurait pas de curseur d'alerte - une caractéristique OnePlus qui n'apparaissait pas non plus sur le OnePlus Nord CE - bien qu'il y ait apparemment une prise casque 3,5 mm.

Les meilleures offres SIM uniquement : données 5G illimitées pour 16 £/m sur Three Par Rob Kerr · 6 Janvier 2022

6,4 pouces, AMOLED, 90 Hz

Full HD+

Capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran

Le OnePlus Nord 2 CE serait doté d'un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz . Il n'y a pas encore de détails sur la résolution, mais le Full HD+ est probable.

Si cela était correct, ce serait le même que son prédécesseur, qui offrait un écran de 6,43 pouces, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD+ à 2400 x 1080, pour une densité de pixels de 410 ppi.

Les rendus ne montrant aucun capteur d'empreintes digitales physique, il a été suggéré que ce serait sous l'écran pour le Nord 2 CE, comme c'était le cas pour le Nord CE.

MediaTek dimension 900

Jusqu'à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, microSD

batterie 4500mAh

Compatible 5G

Les rapports suggèrent que le OnePlus Nord 2 CE fonctionnera sur le système sur puce MediaTek Dimensity 900 avec une prise en charge allant jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il y aurait une option de stockage de 128 Go, et il y aurait également une prise en charge microSD pour l'extension de stockage.

La capacité de la batterie du OnePlus Nord 2 CE serait de 4 500 mAh et la charge rapide de 65 W serait prise en charge.

Une prise casque 3,5 mm serait embarquée et le OnePlus Nord 2 CE sera un combiné 5G .

Caméra arrière triple

64MP principal, 8MP ultra large, macro 2MP

Caméra frontale 16MP

Il est affirmé que le OnePlus Nord 2 CE sera livré avec une caméra OmniVision principale de 64 mégapixels, couplée à une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels.

Ce serait une configuration similaire à celle du OnePlus Nord CE, bien que cet appareil propose un objectif mono au lieu d'un objectif macro.

La caméra frontale du Nord 2 CE serait de 16 mégapixels, ce qui est identique à celle du OnePlus Nord CE.

Voici toutes les rumeurs qui sont apparues jusqu'à présent autour du OnePlus Nord CE 2.

India Today a annoncé que le OnePlus Nord 2 CE pourrait être lancé en février 2022.

91 Mobiles a publié des rendus du OnePlus Nord CE 2 en association avec Yogash Brar. Les rendus présentent un design similaire à celui du OnePlus Nord 2 mais avec un agencement de caméra arrière différent.

91 Mobiles ont annoncé que le OnePlus Nord 2 CE serait lancé en Inde au premier trimestre 2022, ainsi que sur les marchés européens. Il a également révélé quelques détails supplémentaires en termes de spécifications.

91 Mobiles a publié un rapport révélant un certain nombre de spécifications pour le OnePlus Nord 2 CE via le pronostiqueur Yogash, ainsi qu'une date de sortie prévue.

Un appareil OnePlus portant le numéro de modèle IV2201 est apparu sur le Bureau of Indian Standards , considéré comme un nouvel appareil OnePlus Nord.