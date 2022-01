Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, OnePlus s'apprête à lancer un nouveau téléphone : le OnePlus 10 Pro , avec une date de lancement prévue pour le 11 janvier en Chine .

Il a déjà révélé une partie de la conception et des spécifications principales , et maintenant la société a détaillé certaines des fonctionnalités que nous pouvons attendre des caméras. Il est sûr de dire qu'il est définitivement destiné aux créateurs de niveau plus avancé.

Avec sa collaboration Hasselblad , OnePlus a fait beaucoup de bruit sur l'étalonnage et le traitement des couleurs, et avec le 10 Pro, cela va encore plus loin.

Le nouveau téléphone comportera des images RAW + avec prise en charge des couleurs 10 bits, ce qui signifie que plus d'un milliard de couleurs peuvent être capturées par ses appareils photo.

Selon OnePlus, cela signifie plus de 64 fois plus de couleurs capturées que le OnePlus 9 Pro , et il est pris en charge sur les trois caméras.

Ces trois caméras sont un zoom primaire, ultra-large et téléobjectif, et c'est l'ultra-large qui a vu le plus grand changement dans le prochain téléphone.

Le nouveau capteur ultra-large peut capturer jusqu'à 150 degrés, ce qui est considérablement plus large que les ultra-larges habituels, ce qui vous permet de mieux vous insérer dans l'image.

De plus, il existe une fonction Fish-Eye qui imite l'effet d'un objectif Fish-Eye si vous voulez être un peu créatif. Que ce soit bon ou non, cela reste à voir, cela pourrait être l'une de ces fonctionnalités OnePlus classiques que beaucoup verront comme un gadget qui n'est amusant que pendant quelques jours.

Cependant, OnePlus n'essaie pas seulement de plaire aux photographes avec son prochain appareil photo. Il existe un nouveau mode film qui pourrait être parfait pour les vidéastes en herbe.

Le mode vidéo vous permettra de régler l'ISO, la vitesse d'obturation et d'autres commandes, et vous permettra de filmer en mode LOG sans aucun profil de couleur prédéfini, afin que vous puissiez corriger les couleurs dans la suite de montage par la suite.

OnePlus 10 Pro sera lancé le 11 janvier à 14 heures, heure de Hong Kong, date à laquelle on aura un aperçu plus complet de tout ce que OnePlus ne nous a pas déjà dit.