(Pocket-lint) - Après avoir officiellement présenté certaines des caractéristiques de conception du OnePlus 10 Pro , OnePlus a maintenant poursuivi sa diffusion officielle d'informations au goutte à goutte, comme il le fait toujours à l'approche d'un lancement majeur du téléphone.

L'information d'aujourd'hui est une fiche technique presque complète. Ou du moins, une feuille de presque toutes les spécifications importantes qui ont un impact sur les performances du téléphone. La majeure partie est exactement ce à quoi nous nous attendions depuis un certain temps maintenant, grâce à un certain nombre de fuites avant le lancement.

L'entreprise continuera de s'appuyer sur Hasselblad pour son traitement des couleurs avec sa soi-disant « caméra Hasselblad pour mobile de deuxième génération ». Celui-ci est composé de trois caméras.

Il comportera un appareil photo de 48 mégapixels, 50 mégapixels et 8 mégapixels (probablement en focales de zoom large, ultra-large et téléobjectif), avec double OIS. Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, cela signifie probablement que les objectifs zoom principal et téléobjectif sont optiquement stabilisés. La caméra selfie est de 32 mégapixels.

À l'intérieur, il devrait y avoir beaucoup de puissance et de vitesse, principalement grâce au chipset Snapdragon 8 Gen1 , ce qui en fait l'un des premiers téléphones à utiliser la dernière plate-forme phare de Qualcomm.

Il est accompagné d'une RAM LPDDR5 rapide et d'un stockage UFS 3.1, et dispose d'un écran AMOLED capable de taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, qui intègre également la technologie LTPO.

La batterie de 5 000 mAh augmente la capacité de 500 mAh par rapport aux téléphones OnePlus de la génération précédente et, comme il est d'usage pour l'entreprise, offre une charge ultra rapide.

C'est ici que nous voyons l'un des premiers éléments de preuve qui confirme que OnePlus et Oppo sont gérés comme une seule entreprise . Parce que plutôt que de le qualifier de « Warp Charge », OnePlus le répertorie sous le nom de « 80W SuperVOOC ». Le constructeur ne le rebadge plus.

Plus important encore, la charge filaire de 80 W devrait signifier des vitesses encore plus rapides que la version précédente de 65 W, qui était déjà très rapide. Et il est rejoint cette année par une charge sans fil AirVOOC 50W très rapide.

Pour la version sans fil, il faudra presque certainement un support de charge propriétaire et un qui sera un supplément en option, il ne sera pas livré avec le téléphone en standard.

Comme nous le savions déjà, il est rappelé que le téléphone exécutera OxygenOS 12 basé sur Android 12, avec une interface et des fonctionnalités logicielles qui ressemblent beaucoup à ColorOS 12 .

En dehors de cela, la dernière information à savoir est que le téléphone sera légèrement plus petit que le OnePlus 9 Pro . À 163 x 73,9 x 8,55 mm, il est toujours plus mince, plus étroit et plus court que le produit phare précédent.

Nous ne parlons ici que de fractions de millimètres, mais cela pourrait suffire à le rendre un peu plus agile dans la paume.

Le OnePlus 10 Pro sera lancé en Chine le 11 janvier, date à laquelle la société comblera les lacunes non encore révélées. C'est s'il ne le fait pas avant.