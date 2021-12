Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une liste complète des spécifications du OnePlus 10 Pro a été divulguée avant le lancement prévu du téléphone en janvier. Leakster Ishan Agarwal , qui a partagé les détails sur Twitter, a également publié une photo de l'appareil en vert et noir.

En commençant par les spécifications, Agarwal a affirmé que le OnePlus 10 Pro comportera un panneau d'affichage QHD + LTPO de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 20 Hz. Il arborera également une batterie de 5 000 mAh prenant en charge la charge SuperVOOC de 80 W ainsi que l'AirVOOC de 50 W pour la charge inversée. Il aura également un chipset Snapdragon 8 Gen 1, il sera donc parmi les premiers à fonctionner sur le nouveau processeur mobile de Qualcomm.

Côté caméras, il y aura trois caméras arrière. Deux capteurs ont une résolution de 48 mégapixels et 50 mégapixels, tandis que le troisième a une résolution de 8 mégapixels. Étant donné que OnePlus a un partenariat avec Hasselblad, le logiciel de l'appareil photo sera réglé par la société de l'appareil photo.

Il y a aussi une caméra selfie de 32 mégapixels à l'avant du OnePlus 10 Pro.

Les autres fonctionnalités incluent une configuration de haut-parleurs stéréo et un stockage LPDDR5 RAM et UFS 3.1. Et les dimensions globales du téléphone sont de 163 × 73,8x5 mm. N'oubliez pas que toutes ces spécifications sont rumeurs. Mais Agarwal ( @ishanagarwal24 sur Twitter) a de solides antécédents en matière de fuites.

