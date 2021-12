Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le OnePlus 10 aurait reçu la certification du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information.

Comme repéré par 91Mobiles , un téléphone OnePlus est apparu sur le site Web de MIIT avec un numéro de modèle NE2210. On pense que c'est le OnePlus 10.

Cette liste MIIT suggère que le téléphone pourrait être annoncé très bientôt.

Gardez à l'esprit que OnePlus a récemment lancé les pré-inscriptions pour le prochain OnePlus 10 Pro en Chine via son site officiel et JD.com. OnePlus annonce généralement quelques téléphones tout au long de l'année. Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ont été annoncés en mars 2021, leurs successeurs seront donc probablement le OnePlus 10 et le OnePlus 10 Pro.

Le OnePlus 10 devrait comporter le système Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sur une puce, ainsi qu'une connectivité 5G pour une connectivité plus rapide et une prise en charge double SIM. (La liste MIIT confirme la prise en charge de la 5G et de la double carte SIM sur le nouveau téléphone OnePlus.)

Quant au OnePlus 10 Pro, il comportera un écran QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et un maximum de 256 Go de stockage UFS 3.1. Pour un aperçu complet de toutes les fuites et rumeurs concernant le prochain téléphone phare de OnePlus, consultez le guide de Pocket-lint :