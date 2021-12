Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme pour la dernière génération, OnePlus aurait prévu une version CE de son combiné Nord milieu de gamme - cette fois le Nord 2.

Le OnePlus Nord 2 CE devrait arriver en Europe au premier trimestre de lannée prochaine et quelques détails et spécifications ont déjà apparemment fuité.

Cela inclut certains rendus créés sur la base de notes de conception. Ils ne montrent pas un bond énorme par rapport au OnePlus Nord 2 existant, mais restent néanmoins intéressants.

Fournies à 91Mobiles par le pronostiqueur Yogesh Brar, les images montrent un système à trois caméras à larrière - qui comprendrait un capteur OmniVision principal de 64 mégapixels, un ultra-large de 8 mégapixels et une macro de 2 mégapixels.

Lavant hébergerait prétendument une caméra perforée similaire avec un capteur de 16 mégapixels.

Lécran sera de 6,4 pouces et AMOLED. Il viendra avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, selon les informations divulguées. Il y aura une batterie de 4 500 mAh à lintérieur.

Selon 91Mobiles, il fonctionnera également sur un processeur MediaTek Dimensity 900 5G avec 8 Go ou 12 Go de RAM. Le stockage intégré serait de 256 Go.

Il y a aussi des spéculations sur les prix - pour lInde, au moins. Il se vendra entre 24 000 et 28 000 roupies. Cest environ 235 £ à 275 £.