Fuite des spécifications OnePlus 10 Pro: appareil photo 48MP et écran 2K 120Hz

(Pocket-lint) - Le nouveau combiné de OnePlus devrait être lancé sur le marché chinois dans les prochains mois, avec une sortie mondiale attendue en avril 2022.

Les fuites précédentes nous ont montré des rendus détaillés , et il semble que nous sachions déjà à quoi nous attendre du lancement du OnePlus 10 Pro .

La dernière fuite, du pronostiqueur chinois Digital Chat Station , a révélé encore plus de spécifications clés sur le prochain produit phare.

Premièrement, il semblerait que le OnePlus 10 Pro ne prendra pas en charge la charge rapide de 125 W, comme certaines sources lavaient précédemment affirmé. Cependant, la nouvelle fuite suggère que nous pouvons nous attendre à 80W, ce qui reste la charge la plus rapide que nous ayons vue sur un appareil OnePlus à ce jour.

Lappareil prendra également en charge la charge rapide sans fil de 50 W, tout comme le OnePlus 9 Pro.

Lécran a été confirmé comme ayant un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, on peut sattendre à un processeur Snapdragon 8 Gen 1 associé à jusquà 12 Go de RAM et à un stockage UFS 3.1.

Pour les caméras, nous verrons un triple réseau de caméras à larrière avec des optiques Hasselblad. Celui-ci est composé dun appareil photo principal de 48 MP, dun capteur ultra-large de 50 MP et dun capteur auxiliaire de 8 MP. Sur le devant, nous attendons une caméra selfie 32MP dans la perforation de lécran.

Avec plusieurs sources proposant des spécifications similaires, il semble que ces spécifications pourraient être assez précises. Si les fuites savèrent vraies, il semble que le OnePlus 10 Pro sera tout à fait la centrale électrique.