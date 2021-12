OnePlus 10 Pro date de sortie, spécifications, rumeurs et actualités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus annonce généralement quelques téléphones tout au long de lannée, avec une série au premier semestre, généralement une version "T" de cette première série au second semestre et la série Nord entre les deux.

Avec les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro annoncés en mars 2021, et pas de OnePlus 9T cette année, tous les yeux et toutes les oreilles sont désormais tournés vers leurs successeurs.

Devrait sappeler OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro, voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le modèle OnePlus 10 Pro.

1er trimestre 2022

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro nont été lancés aux côtés du OnePlus 9R qui était lInde que le 23 mars 2021. Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ont été annoncés le 14 avril 2020 et les OnePlus 7 et 7 Pro ont été annoncés le 14 mai 2019.

Les lancements ayant eu lieu plus tôt au fil des années, il est possible que les OnePlus 10 et 10 Pro soient révélés avant mars. Pour linstant, aucune rumeur ne donne de date précise mais on sattend à voir les appareils dévoilés avant la fin du premier trimestre.

En termes de prix, le OnePlus 9 a commencé à 629 £ au Royaume-Uni, ce qui était plus cher que le OnePlus, qui a commencé à 599 £ au Royaume-Uni lors de son lancement. Le OnePlus 9 Pro, quant à lui, a commencé à 829 £ au Royaume-Uni, ce qui était encore plus cher que le OnePlus 8 Pro qui a commencé à 799 £ au Royaume-Uni en 2020.

Nous nous attendons à ce que les OnePlus 10 et 10 Pro tombent dans un stade similaire à celui des OnePlus 9 et 9 Pro, bien quil ne soit pas surprenant de voir une nouvelle augmentation des prix.

Refonte du boîtier de la caméra

Partenariat Hasselblad

Trois coloris

Une énorme fuite de rendu nous a donné une indication de ce à quoi nous pourrions nous attendre en termes de conception pour le OnePlus 10 Pro. Il semble que lappareil conservera la caméra frontale perforée dans le coin supérieur gauche, ainsi quun écran légèrement incurvé, mais le boîtier de la caméra à larrière subira un changement de conception par rapport au OnePlus 9 Pro.

Plutôt que rectangulaire, le boîtier de la caméra semble se déplacer vers un carré avec quatre grands cercles qui sont tous de la même taille, plutôt que deux grands et deux petits - il devrait sagir dun système à triple objectif avec le troisième cercle dans le boîtier le éclat.

La marque Hasselblad est à nouveau présente sur la base des rendus et il est dit que lappareil sera disponible en trois coloris, dont le noir, une couleur bleu clair/vert et un modèle blanc. Les fuites sattendent également à ce que le OnePlus 10 Pro offre une résistance à leau et à la poussière IP68 , comme le fait le OnePlus 9 Pro.

Écran de 6,7 pouces

Résolution Quad HD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Il a été dit que le OnePlus 10 Pro sera doté dun écran de 6,7 pouces offrant une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz . Nous nous attendons à ce quil sagisse dun taux de rafraîchissement variable entre 1 Hz et 120 Hz, comme le propose le OnePlus 9 Pro.

On sattend également à ce que HDR10+ soit pris en charge sur le OnePlus 10 Pro, comme cétait le cas sur le OnePlus 9 Pro. Si les fuites sont précises, laffichage sera sensiblement le même que celui du OnePlus 9 Pro.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

8/12 Go de RAM

batterie 5000mAh

Selon les rumeurs, le OnePlus 10 Pro fonctionnera sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, pris en charge soit par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, selon le modèle.

La batterie serait de 5 000 mAh, ce qui est un peu plus gros que les 4 500 mAh du OnePlus 9 Pro, et il est également dit quelle pourrait être dotée dune charge rapide de 125 W, ce qui pourrait la charger en 20 minutes. Une prise en charge de la recharge sans fil est également attendue.

Caméra arrière triple

Le OnePlus 10 Pro serait équipé dune triple caméra arrière composée dune caméra principale de 48 mégapixels, dun ultra-large de 50 mégapixels et dun téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom 3,3x.

Aucun autre détail na encore été fourni dans les fuites, bien que le partenariat Hasselblad devrait revenir, ce que suggèrent également les rendus.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le OnePlus 10 Pro.

91 Mobiles a détaillé un certain nombre de spécifications qui seraient à venir pour le OnePlus 10 Pro.

Tipster OnLeaks sest associé à Zouton pour supprimer une fuite massive qui comprenait des rendus 5K et une vidéo 360 de lapparent OnePlus 10 Pro, ainsi que quelques détails sur les spécifications.